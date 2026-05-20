Refugio Franciscano: PAOT no divulga información sobre retiro de perros y gatos

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) reservó hasta 2031 toda la información relacionada con el retiro de casi 900 perros y gatos del Refugio Franciscano, A.C., por considerar que los datos forman parte de una investigación penal en curso. Además, rechazó la solicitud de información al organismo encargado de avanzar en una investigación sobre la posible crueldad animal en el refugio.

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial ( PAOT ) reservó hasta el 2031 toda la información relacionada con los casi 900 perros y gatos que retiró del Refugio Franciscano , A.C.

, el pasado 7 de enero, debido a que los datos forman parte de una investigación penal en curso encabezada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La PAOT solicitó al organismo, en cuanto a la transparencia, notificar sobre la cantidad de animales retirados, cuántos han muerto desde el operativo y cuánto dinero se ha invertido en su tutela, así como los acuerdos alcanzados entre autoridades y el Refugio para el eventual regreso de los ejemplares. La respuesta fue negativa





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