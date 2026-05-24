Refugio para víctimas de trata de personas en la CDMX: historia de éxito y expansión de servicios educativos

La directora del refugio para víctimas de trata de personas de la FGJ capitalina, Cristina Patricia Rivera Acosta, narra una historia de éxito de una víctima que logró estudiar derecho para ayudar a otras mujeres que han pasado por situaciones similares. El refugio atiende a 13 personas, seis mujeres y siete infancias, y se está trabajando para ampliar los servicios con instancias en materia educativa.

La directora ejecutiva del Refugio Especializado para Mujeres, Niñas y Niños Víctimas del Delito de Trata de Personas de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ), Cristina Patricia Rivera Acosta, cuenta una historia de éxito que refleja la labor del refugio durante los 10 años de su existencia.

La directora relata que una de las víctimas, una adolescente que llegó al refugio buscando estudiar, ha logrado superar la adversidad y actualmente estudia derecho para poder ayudar a otras mujeres que han pasado por situaciones similares. Esta historia es solo una de las 207 víctimas del delito de trata que han sido canalizadas y apoyadas en el refugio durante la década.

El refugio, que se creó el 25 de mayo de 2016, atiende actualmente a 13 personas, seis mujeres y siete infancias. La directora destaca que las atenciones en el refugio son médicas, sicológicas y sociales, y que desde 2023 hasta la fecha se han realizado 36 mil 985 atenciones a las víctimas. Rivera asegura que se está trabajando para ampliar los servicios con instancias en materia educativa para que los residentes no pierdan sus estudios.

El refugio es una instancia importante en la Ciudad de México, ya que no hay muchos a nivel nacional.





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