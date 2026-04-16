Regidora denuncia obstáculos y viajes de ediles impiden regular guías turísticos en Guanajuato

La presidenta de la Comisión de Turismo de Guanajuato lamenta que la inasistencia de regidores a sesiones clave, supuestamente por motivos personales o de salud, retrase la regulación de guías turísticos, mientras que la asistencia a viajes parece no verse afectada.

Guanajuato , Guanajuato .- La presidenta de la Comisión de Turismo local ha denunciado obstáculos para la celebración de sesiones, atribuyendo esta situación al abandono de los trabajos edilicios por parte de algunos regidores. El objetivo principal era avanzar en la regulación de los guías turísticos de la ciudad.

Durante la sesión más reciente de la Comisión de Turismo municipal, la ausencia de varios de sus integrantes llevó a su aplazamiento. Las excusas presentadas para la inasistencia fueron presuntas afectaciones personales de último momento y sin mayores justificaciones. Ante este escenario, Liliana Preciado Zárate, titular de la comisión, expresó su convicción de estar siendo víctima de irregularidades en el proceso.

Al inicio de la sesión, Preciado Zárate hizo un señalamiento directo, acusando que los ediles y regidores parecen dar preferencia a los viajes sobre sus responsabilidades en las comisiones y la atención a las políticas públicas necesarias para el desarrollo turístico de la capital. La regidora recalcó que, ante la falta de quórum, ha solicitado formalmente a la Secretaría del Ayuntamiento que emita una nueva convocatoria para llevar a cabo dicha sesión. Añadió de forma crítica que, si se tratara de viajes, la asistencia de todos sería garantizada.

En una entrevista posterior, Preciado Zárate detalló que los miembros de su comisión, incluyendo al regidor morenista Julio César García, la panista María Fernanda Vázquez Sandoval y José Carlos Domínguez, no asistieron debido a supuestos problemas de salud o inconvenientes que surgieron a última hora. La emecista manifestó su sorpresa y decepción ante la falta de preparación para una sesión a distancia, lo que imposibilitó la realización del encuentro. Lamentó que, a pesar de estas ausencias, la disposición para asistir a viajes parezca ser generalizada, lo que sugiere una falta de interés genuino en las labores edilicias. El tema pendiente a tratar era de gran relevancia: el estado actual de los informes sobre guías y promotores turísticos, incluyendo aspectos como los días de capacitación, los procesos de profesionalización, la emisión de credenciales, el plan de trabajo anual y la evaluación del desempeño de los guías. La imposibilidad de sesionar, por lo tanto, significa una detención en el avance de la necesaria regulación de este sector.

Preciado Zárate enfatizó la importancia de priorizar las tareas municipales, recordando a sus colegas que su presencia en el ayuntamiento es para trabajar y no para enfocarse en cuestiones electorales o de otra índole. La Comisión de Turismo se encuentra ahora en la urgencia de celebrar una sesión antes de que la regidora de Movimiento Ciudadano (MC) deba asistir al Tianguis Turístico, programado del 25 de abril al 1 de mayo. La inasistencia de los regidores pone en riesgo la continuidad del trabajo legislativo en materia turística. La noticia del aplazamiento se suma a un contexto donde, según informes recientes, a pesar de una considerable derrama económica en Guanajuato capital, la afluencia turística ha experimentado un descenso. La imagen de la malla del Auditorio del Estado, dejada en el abandono entre basura y una reja destruida, refleja un posible descuido general en la infraestructura pública. El hallazgo posterior del regidor Julio César García Sánchez, integrante de la comisión, sin aparentes molestias y afirmando haber tomado su medicina, ha generado aún más suspicacias sobre la veracidad de las excusas presentadas para la inasistencia. Esta situación subraya la necesidad de una mayor transparencia y compromiso por parte de los representantes populares en sus funciones edilicias.





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