Regidores del PAN exigen transparencia por viaje de la alcaldesa de León a evento de Movimiento Ciudadano

Regidores panistas de León solicitarán información sobre los gastos y acompanantes del viaje de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez a presentación de MC en CDMX; el síndico critica incongruencias en su labor y el partido MC afirma no haber convocado a la alcaldesa.

Regidores del PAN de León han anunciado que solicitarán transparencia respecto al viaje realizado por la alcaldesa Alejandra Gutiérrez a la presentación de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México.

Los regidores panistas planean reunirse este lunes para redactar un documento formal que será entregado a la autoridad correspondiente, con el fin de esclarecer los gastos generados por el desplazamiento y para identificar a las personas que acompañaron a la alcaldesa durante su ausencia. Según declaraciones de representantes de Movimiento Ciudadano, el partido no tenía conocimiento previo de que la alcaldesa se ausentara de sus obligaciones locales para asistir a su evento.

Aseguran que solo se percataron de su ausencia en un acto programado con jóvenes, y que posteriormente se enteraron por medios de comunicación del paradero de Gutiérrez. Un integrante de MC comentó que desconoce si la alcaldesa presentó una licencia o solicitó vacaciones, pero que en el ayuntamiento no fueron informados. Adicionalmente, el síndico municipal expresó que la alcaldesa no trabaja las 24 horas como suele afirmar, y que su agenda fue "tronada" a mitad de la semana anterior.

Subrayó una incongruencia entre el discurso de dedicación total y los hechos, señalando que la alcaldesa incurre en "grillas" partidistas en tiempos y espacios que corresponden a asuntos municipales. El síndico también indicó que no es la primera ocasión en que la alcaldesa abandona compromisos locales para participar en eventos de Movimiento Ciudadano. Añadió que, en caso de ausencia, la alcaldesa debe notificar al secretario del ayuntamiento.

Respecto a la solicitud de transparencia, se informó que se gestionará formalmente a través de la secretaría del ayuntamiento, y se advirtió que lo más delicado sería que se desvíen recursos humanos y técnicos para la promoción personal de la alcalde. Por su parte, Román Cifuentes, del PAN, mencionó que tienen dos reuniones semanales y que en ellas se definirán acuerdos sobre este y otros temas.

La postura de los regidores panistas es clara: exigen claridad en el uso de recursos y en los motivos del viaje, mientras evalúan su apoyo a la administración municipal siempre que se respeten las normativas





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