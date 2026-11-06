Régimen Demócrata y IA Amenazan Exportaciones Tecnológicas Mexicanas

El triunfo demócrata en EE.UU. impulsa regulación de IA y centros de datos, afectando las exportaciones mexanas de equipo de cómputo que crecieron 209.7 por ciento en 2026.

El triunfo del partido Demócrata en las elecciones presidenciales de Estados Unidos ha generado un escenario de incertidumbre regulatoria para la inteligencia artificial y la infraestructura de centros de datos, lo cual representa una amenaza directa para las exportaciones tecnológicas de México. Este ajuste político ha provocado cautela inmediata en los mercados financieros estadounidenses, los cuales ya han registrado pérdidas considerables derivadas del miedo a nuevas restricciones.

Cambio Geopolítico En El Comercio Tecnológico

La analista Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base, señala que la distribución de la demanda de importaciones de equipo de cómputo originario de México sufrirá un giro radical. Actualmente, el 75.38 por ciento de estas importaciones se dirige a estados con gobierno republicano, mientras que solo el 24.43 por ciento llega a estados demócratas. Sin embargo, a partir de enero de 2027, la dinámica cambiará drásticamente, con el 98.03 por ciento de las importaciones destinándose a estados con gobierno demócrata y solo el 1.79 por ciento restante a estados republicanos.

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Propuestas Reguladoras De Candidatos Electos

Los candidatos electos por el partido Demócrata, quienes iniciarán su mandato en 2027, buscan frenar el avance acelerado de los centros de datos mediante diversas medidas restrictivas. Entre estas propuestas se encuentran moratorias y pausas operativas, la eliminación de exenciones fiscales vigentes, y la exigencia a los inversionistas para que asuman íntegramente los costos de la infraestructura energética y el impacto en las redes eléctricas locales. Además, se prevé imponer un estricto control sobre el uso de recursos estratégicos como el agua y las energías limpias.

Gina Hinojosa, candidata en Texas, ha propuesto una moratoria sobre la construcción de estos centros hasta que existan protecciones reales para que las comunidades locales puedan decidir sobre su edificación, argumentando que el actual gobernador Greg Abbott facilitó su llegada mediante exenciones fiscales de veinte años. Por su parte, Keisha Lance Bottoms, gobernadora electa de Georgia, afirmó que se debe detener la construcción y realizar una evaluación integral del impacto ambiental y social de estas instalaciones. En Iowa, el gobernador electo Rob Sand sostuvo que es necesaria una planificación que elimine los beneficios en costos de servicios para estos centros y establezca controles de acceso a recursos.

Impacto Económico Y Cifras De Exportación

Las repercusiones económicas para México podrían ser significativas si se concretan estas restricciones. Siller Pagaza estima que la demanda de importaciones de equipo de cómputo proveniente de México sería afectada directamente, lo cual impactaría el crecimiento económico del país. Entre enero y agosto de 2026, las exportaciones mexicanas de estas mercancías se incrementaron un 209.75 por ciento en comparación anual, permitiendo que las exportaciones totales acumulen un crecimiento cercano al 30 por ciento. Sin la demanda por equipo de cómputo, el crecimiento total de las exportaciones se habría limitado a apenas un 7.02 por ciento.

El avance de las exportaciones manufactureras en el tercer trimestre de 2026 fue impulsado principalmente por las ventas de equipo de cómputo, maquinaria y otros electrónicos, registrando un crecimiento del 10.6 por ciento. A pesar de que tras el triunfo demócrata algunos índices bursátiles registraron ganancias al cierre de la sesión del 4 de noviembre, con el S&P 500 ganando 1.58 por ciento y el Dow Jones avanzando 3.03 por ciento, la aversión al riesgo ha generado nerviosismo. El Dow Jones registró posteriormente una pérdida de 3.44 por ciento, el Nasdaq Composite se contrajo 5.52 por ciento, y el S&P 500 cayó 4.35 por ciento, marcando las mayores disminuciones desde el 4 de abril de 2025.