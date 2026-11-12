Regina del Pilar Campos Incháustegui, hija de Regina Torné, cumple condena por homicidio

Regina del Pilar Campos Incháustegui, hija de la fallecida actriz Regina Torné, cumple una pena de 35 años por el secuestro y asesinato de Maribel Flores Monroy en la Ciudad de México.

La actriz mexicana Regina Torné falleció el 11 de noviembre de 2026 a la edad de 82 años, dejando tras de sí una extensa carrera cinematográfica y televisiva. Sin embargo, su legado familiar también está marcado por una profunda tragedia judicial que afecta directamente a su única hija, Regina del Pilar Campos Incháustegui. Esta joven, fruto del matrimonio entre Regina Torné y Carlos Campos durante la década de los 70, se encuentra actualmente recluida en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, ubicado en la Ciudad de México.

Detalles del caso penal y sentencia

Regina del Pilar Campos Incháustegui lleva décadas cumpliendo una sentencia firme por su participación en el secuestro y homicidio de Maribel Flores Monroy. El juicio concluyó el 18 de septiembre de 2007, cuando el Juzgado 62 Penal dictó una condena de 35 años de prisión por homicidio calificado. Además del tiempo de cárcel, la jueza ordenó el pago de 163 mil 249 pesos por concepto de reparación del daño a los familiares de la víctima.

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La resolución judicial fue parte de un proceso legal extenso que investigó los hechos ocurridos varios años antes. La sentencia no solo afectó a Regina del Pilar, sino que también tuvo consecuencias directas para su pareja sentimental en ese momento, Édgar Rogelio Eslava Sánchez. Este último fue condenado a 26 años de prisión por su rol en los mismos hechos delictivos que involucraron la muerte de Maribel Flores Monroy.

Motivaciones y dinámica de los acusados

Las investigaciones policiales y judiciales establecieron que la violencia comenzó por una disputa sentimental. Regina del Pilar Campos Incháustegui mantenía una relación amorosa con Édgar Rogelio Eslava Sánchez, quien estaba casado con la víctima, Maribel Flores Monroy. Maribel era madre de una niña de seis años y fue el objetivo de las amenazas y hostigamientos por parte de la hija de la actriz.

Según los registros del caso, Regina del Pilar amenazó en múltiples ocasiones a Maribel Flores Monroy con el objetivo claro de forzar su divorcio. La tensión escaló hasta convertir la situación personal en un crimen brutal. Los acusados buscaron aislar a la víctima para ejecutar el plan violento que terminaría con su vida, utilizando la coerción y la fuerza física como medios para sus propósitos.

Ejecución del crimen en la capital

La agresión física ocurrió en San Miguel Ajusco, dentro de la alcaldía Tlalpan. Allí, Maribel Flores Monroy fue interceptada por Regina del Pilar Campos Incháustegui y tres cómplices adicionales. Los agresores sometieron a la víctima y la obligaron a subir a una camioneta, donde procedieron a golpearla repetidamente. El asfixiamiento fue el mecanismo utilizado para causar la muerte de la joven de 26 años.

Una vez consumada la agresión, los responsables se deshicieron del cuerpo en un paraje ubicado en la alcaldía Magdalena Contreras. Allí, el cadáver fue abandonado e incendiado para ocultar las pruebas y dificultar la identificación inmediata. Este paso adicional fue considerado por los tribunales como un factor agravante que contribuyó a la clasificación del delito como homicidio calificado.

Impacto en la familia y situación actual

La hija de Regina Torné permanece en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla. Según los cálculos judiciales basados en su condena de 35 años, Regina del Pilar Campos Incháustegui tendría derecho a una libertad condicional o liberación aproximada en el año 2041. Este escenario deja a la familia en una incertidumbre prolongada sobre su futuro inmediato.

La situación personal de Regina del Pilar también impactó la custodia de los nietos de la actriz fallecida. Fuentes cercanas al caso, incluyendo la cuenta oficial de Reas de Turquesa, han indicado que Regina Torné había dejado de visitar a su hija hace varios años. Anteriormente, la fallecida actriz tenía bajo su custodia a las hijas de Regina del Pilar, un detalle que genera preocupación sobre el bienestar de los menores en el presente.