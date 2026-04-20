Registro de celulares con CURP en México 2026: Guía definitiva para usuarios

Conoce los detalles sobre la obligatoriedad de vincular tu línea móvil a la CURP antes del 30 de junio de 2026 y descubre qué dispositivos quedan exentos de este trámite legal.

Desde los primeros compases del año 2026, el panorama de las telecomunicaciones en México ha experimentado un cambio significativo con la entrada en vigor de una normativa que exige a los usuarios vincular sus líneas de telefonía móvil a su Clave Única de Registro de Población ( CURP ) o, en su defecto, a su credencial de elector (INE).

Esta medida, impulsada por las autoridades federales, busca establecer un control más riguroso sobre los dispositivos móviles para mitigar el uso de equipos en actividades delictivas, asegurando que cada línea esté debidamente asociada a una identidad verificable dentro del territorio nacional. No obstante, la implementación de este requerimiento ha generado un mar de incertidumbres entre los ciudadanos, quienes buscan clarificar si sus contratos o dispositivos específicos caen bajo esta obligatoriedad o si, por el contrario, gozan de una exención legal. Para despejar estas incógnitas, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) ha publicado lineamientos específicos en el Diario Oficial de la Federación (DOF), estableciendo límites técnicos para la aplicación de esta ley. Es fundamental comprender que no todos los dispositivos que utilizan tarjetas SIM deben pasar por este proceso administrativo. Aquellas tarjetas SIM que carecen de capacidades técnicas para la comunicación interpersonal humana, tales como aquellas integradas en sensores industriales, sistemas de telemetría, dispositivos de rastreo GPS autónomos o equipos de internet de las cosas (IoT) que no permiten realizar llamadas de voz, enviar mensajes SMS o navegar de forma convencional, quedan excluidas de la obligación. Si el dispositivo no cuenta con una interfaz de comunicación directa diseñada para un usuario humano, no requiere vinculación con la CURP. Por el contrario, la gran mayoría de la población que utiliza smartphones y telefonía convencional para llamadas, mensajería instantánea y acceso a datos móviles sí está obligada a cumplir con esta disposición, independientemente de si el servicio contratado es de prepago o pospago. La responsabilidad recae tanto en el usuario final como en las empresas concesionarias de telefonía, las cuales deben facilitar los mecanismos para dicho registro. Los usuarios pueden realizar el trámite de manera digital a través de los portales web oficiales de sus respectivos proveedores o acudir personalmente a los centros de atención a clientes presentando su documentación vigente. Es imperativo recordar que el periodo de gracia tiene una fecha límite establecida para el 29 de junio de 2026. A partir del primer minuto del 30 de junio, todas las líneas que no hayan cumplido con el registro sufrirán una suspensión temporal del servicio, la cual solo se levantará una vez que el usuario realice el trámite correspondiente. Esta medida es un paso decisivo en la estrategia de seguridad digital del país, por lo que se recomienda a la ciudadanía no dejar este trámite para el último momento, evitando así la interrupción de sus comunicaciones esenciales en una era donde la conectividad es vital





mediotiempo / 🏆 20. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

CURP Telefonía Móvil México 2026 Seguridad Digital Trámites

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Orizaba se prepara para brillar en el Tianguis Turístico de México 2026 en AcapulcoOrizaba se alista para su participación en el Tianguis Turístico de México 2026, buscando fortalecer su promoción nacional e internacional con la difusión de sus atractivos y la realización de encuentros de negocios para atraer inversión y visitantes.

Read more »

Longines Global Champions Tour México 2026: Eugenio Garza gana Trofeo Banorte tras vibrante desempateEcuestre

Read more »

Tacos, mariachi y fundidoras: carteles del Mundial 2026 que narran la identidad de México (Video)El diseñador Mario Cortés elaboró los tres carteles oficiales del Mundial 2026. Cada póster captura la identidad de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey a través de colores, arquitectura, gastronomía y tradiciones.

Read more »

México vs. Brasil EN VIVO: ¿A qué hora y dónde ver HOY Juego de Leyendas 2026?Conoce a qué hora y dónde ver en vivo México vs. Brasil en el Juego de Leyendas 2026, así como los convocados y más detalles previos al compromiso

Read more »

Lluvia de Meteoros Líridas 2026: ¿cuándo y a qué hora ver el pico máximo en México?Este es uno de los fenómenos astronómicos más antiguos, con más de 2 mil 700 años de registros

Read more »

Becas BBVA 2026 2027: fecha límite de registro Chavos que InspiranLa Beca BBVA Chavos que Inspiran es para los estudiantes que están por ingresar a la secundaria; conoce la fecha límite de registro.

Read more »