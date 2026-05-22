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Registro digital y Reglamentación de Anfitriones y Albergues en Ciudad de México

Emergencia Y Privacidad News

Registro digital y Reglamentación de Anfitriones y Albergues en Ciudad de México
Clara BrugadaRegistro Digital De AnfitrionesPadrón Obligatorio
📆5/22/2026 1:42 AM
📰proceso
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La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la creación del Sistema de Registro Digital de Anfitriones y Plataformas de Alojamiento Temporal, un padrón obligatorio para viviendas ofertadas en aplicaciones como Airbnb y Booking. La medida busca prevenir el aumento de precios desproporcionados durante el Mundial de 2026 y garantizar condiciones seguras y higiénicas en las viviendas utilizadas como alojamientos temporales. Además, la jefa de Gobierno MEDIANTE y las instituciones involucradas trabajarán durante el evento para encauzar los posibles abusos relacionados con este tipo de estancias.

Clara Brugada anunció el funcionamiento del Sistema de Registro Digital de Anfitriones y Plataformas de Alojamiento Temporal , un padrón obligatorio para viviendas ofertadas en aplicaciones como Airbnb y Booking, a partir del 22 de mayo.

El objetivo principal es prevenir el aumento de precios desproporcionados durante el Mundial de 2026 y garantizar condiciones seguras y higiénicas en las viviendas utilizadas como alojamientos temporales. Todas las plataformas y anfitriones deberán informar sobre los inmuebles y noches ocupadas, mientras que los anfitriones deberán acreditar la propiedad y garantizar condiciones de seguridad, higiene y protección civil.

Además, se establecerá un padrón obligatorio para estas plataformas y un registro publicitario con el número de folio de registro. Durante el Mundial, las autoridades desplegarán un equipo jurídico para atender denuncias relacionadas con irregularidades en alojamientos temporales y trabajarán en un acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor para vigilar posibles abusos relacionados con este tipo de estancias.

La Consejería Jurídica y de Servicios Legales establecerá una oficina especializada para recibir denuncias en oficinas ubicadas en la calle Xocongo número 131, de la alcaldía Cuauhtémoc. También prevén lluvias fuertes y posibles granizo, así como más áreas afectadas por inundaciones y encharcamientos

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