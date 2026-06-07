Registro obligatorio de celulares genera desconfianza y posibles efectos negativos

A partir del 1 de julio, el registro obligatorio de líneas móviles en México podría causar parálisis en servicios digitales, mercado negro de SIMs y aumento de robos de identidad, según expertos.

La implementación del registro obligatorio de líneas telefónicas móviles en México , que entra en vigor el 1 de julio, ha generado amplia desconfianza e incertidumbre entre la población.

Expertos consultados señalan que el gobierno no ha brindado información suficiente sobre los alcances de la medida, ni ha evaluado sus consecuencias económicas ni establecido un plan para prevenir delitos como el robo de identidad. Radamés Camargo, gerente de análisis de The CIU, advierte que a partir de esa fecha muchos usuarios perderán acceso a servicios digitales esenciales.

Por ejemplo, la banca digital requiere autenticación mediante la línea móvil, así como aplicaciones de comercio electrónico, transporte y delivery que dependen de mensajes de texto con contraseñas de doble seguridad. Esto podría paralizar actividades cotidianas y generar una crisis financiera temporal. Camargo también señala que, al 31 de mayo, solo 52.4 millones de líneas han sido asociadas a la Clave Única de Registro de Población (CURP), lo que representa apenas una tercera parte del total en México.

Aunque el 66% de los usuarios conocen la obligación, solo el 45% ha vinculado su línea. Además, se ha detectado el surgimiento de un mercado negro de líneas telefónicas, donde personas que no desean vincular su identidad pueden adquirir SIMs de forma anónima, lo que contradice el objetivo de seguridad.

Por otro lado, las compañías telefónicas deberán absorber los costos de desactivar millones de líneas a partir del 1 de julio, lo que generará una parálisis económica y financiera. Camargo calificó la medida como un capricho y una obsesión por cumplir un plazo inamovible, sugiriendo que el registro debería ser retroactivo y progresivo. Los costos, afirma, exceden los beneficios, especialmente al considerar el mercado negro.

José Flores, de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), sostiene que la medida no combatirá eficazmente delitos como el cobro de piso, extorsión, fraude o secuestro, sino que provocará un desplazamiento criminal hacia otras actividades ilícitas, como el robo de identidad y el mercado negro de tarjetas SIM en redes sociales. En entrevista con El Universal, Flores señaló que la falta de protección de datos personales podría agravar la situación, ya que la base de datos centralizada sería un blanco atractivo para ciberdelincuentes.

David Saucedo, especialista en seguridad, reconoce que el registro es necesario para disminuir ciertos delitos, pero critica la mala ejecución de la medida. Persiste el temor en la población sobre el uso que se dará a sus datos personales, y la falta de transparencia gubernamental alimenta la desconfianza. En resumen, la implementación apresurada del registro obligatorio de líneas móviles amenaza con generar más problemas de los que pretende resolver, afectando la vida digital y la seguridad de los mexicanos.

La medida, aunque busca combatir la extorsión y otros crímenes, podría tener efectos colaterales graves si no se implementa con las debidas salvaguardas y un plan integral de seguridad de datos





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