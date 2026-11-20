Semovi amplía plazo hasta enero de 2027. Multas de hasta 2350 pesos por no registrar scooters y bicis eléctricas en Ciudad de México. Conoce requisitos y costos.

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Movilidad ( Semovi), ha confirmado una extensión significativa en el calendario para la regularización de los vehículos de movilidad personal.

Los usuarios de scooters y bicicletas eléctricas disponen de un nuevo plazo que se extiende hasta el 20 de enero de 2027 para completar el registro obligatorio de sus unidades. Esta medida busca asegurar que todos los operativos cumplan con la normativa vigente y eviten sanciones económicas.

Anteriormente, el calendario establecía una fecha límite para el viernes 20 de noviembre, pero la autoridad correspondiente decidió ampliar el periodo para facilitar el trámite a la ciudadanía. La falta de registro o regularización adecuada pone a los conductores en riesgo de recibir multas que pueden alcanzar los $2,350 pesos. Este cambio en la agenda administrativa refleja la importancia de la integración segura de estos medios de transporte en el tráfico capitalino.

Proceso de Registro en Línea y Requisitos

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La Semovi ha centralizado el proceso de registro mediante la Ventanilla Única de Trámite, accesible únicamente con una cuenta Llave CDMX. Este canal digital permite a los usuarios gestionar la documentación sin necesidad de desplazarse inicialmente, agilizando la validación de los datos personales y del vehículo. El sistema está diseñado para ser intuitivo, aunque requiere que los documentos estén en formato digital listo para la subida.

Para iniciar el procedimiento, el usuario debe aportar una identificación oficial vigente que acredite su identidad ante las autoridades. Además, es necesario presentar un comprobante de domicilio que no tenga una antigüedad superior a 90 días para verificar la residencia actual. La Semovi exige también el comprobante de propiedad del vehículo y la factura de compra como elementos fundamentales para demostrar la titularidad legal.

Clasificación Legal y Tipos de Vehículos

La normativa distingue claramente entre dos categorías principales: los Vehículos Eléctricos Personales (VEP) y los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEPEME). Esta clasificación depende de las especificaciones técnicas del motor y la velocidad máxima que el vehículo puede alcanzar. Entender esta diferencia es crucial para determinar qué permisos y documentos son estrictamente necesarios para circular legalmente.

Los VEP están limitados a motores de menos de 250 Watts y una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora. Estas unidades no requieren placas ni licencias, únicamente el distintivo de movilidad eléctrica. Por otro lado, los VEPEME superan los 25 kilómetros por hora y se dividen en los tipos A y B, requiriendo licencias específicas y placas para su circulación en vía pública.

Multas, Licencias y Costos Oficiales

El incumplimiento de la normativa conlleva sanciones económicas basadas en la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Las multas oscilan entre 10 y 20 UMA, lo que se traduce en montos de $1,175 y $2,350 pesos respectivamente. Estos montos se aplican a quien circule sin la documentación adecuada o sin cumplir con los requisitos de registro establecidos por la autoridad.

Para los vehículos que requieren licencia, la Semovi ofrece dos opciones: la licencia A1 para vehículos de menos de 35 kg, con un costo de $572 pesos, y la A2 para unidades de hasta 350 kg, que cuesta $1,049 pesos. Ambas licencias tienen una vigencia de 3 años. Las matrículas tipo A y B para los VEPEME tienen un precio fijo de $709 pesos y se tramitan en módulos de control vehicular o centros de tesorería.