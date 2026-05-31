Registro para el Servicio Universal de Salud en México

El Gobierno de México ha abierto el registro para el programa social de Servicio Universal de Salud, que permitirá a los usuarios recibir atención médica en distintas instituciones gubernamentales bajo un modelo homologado.

El Gobierno de México ha abierto el registro para el programa social de Servicio Universal de Salud, que permitirá a los usuarios recibir atención médica en distintas instituciones gubernamentales bajo un modelo homologado.

El registro se realizará de acuerdo con la letra del primer apellido de las y los derechohabientes, bajo un calendario específico. Los interesados deberán formar parte de la Pensión Bienestar de Discapacidad o ser derechohabientes de la Pensión para Adultos Mayores en las capitales de 24 entidades del país donde el servicio de salud está federalizado. Para inscribirse, el beneficiario deberá acudir con los siguientes documentos: identificación oficial con fotografía, comprobante de domicilio y teléfono de contacto.

A partir de 2027, con la credencial, los beneficiarios tendrán acceso a medicamentos, se podrá identificar la derechohabiencia, unidades de salud más cercanas y se podrá tener acceso al expediente médico electrónico del paciente. La operación completa del Servicio Universal de Salud comenzará el 1 de enero de 2027, y en su primera etapa se garantizarán servicios como atención universal a urgencias y continuidad de hospitalización, atención a embarazos de alto riesgo y partos de emergencia, y vacunación del Plan Universal de Vacunación





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