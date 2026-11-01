Registro telefónico en México: Líneas con terminación 5 vencen el 31 de octubre

El registro obligatorio de líneas telefónicas en México busca combatir fraudes. Los números con terminación 5 deben vincularse antes del 31 de octubre bajo pena de suspensión.

El proceso de registro obligatorio de líneas telefónicas en México avanza con el objetivo de reducir delitos de fraude y extorsión al reforzar los controles de seguridad en los servicios de telecomunicaciones. Esta iniciativa busca vincular la identidad de los clientes con su Clave Única de Registro de Población para proteger las cuentas registradas. El calendario oficial establecido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones indica que las líneas cuya terminación sea el número 5 deben realizar este trámite a más tardar el 31 de octubre.

Cronograma y sanciones por incumplimiento

El proceso de regularización inició en agosto con los números de terminación cero y continuará hasta el mes de diciembre. Esto permite que los usuarios de telefonía celular cumplan con el trámite antes de la fecha límite correspondiente a su rango numérico. De acuerdo con el cronograma, la hora límite para que los usuarios con terminación cinco cumplan con el registro son las 23:59 horas del sábado 30 de octubre.

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Es fundamental destacar que los usuarios que no completen el trámite antes de la fecha límite asignada a cada número se enfrentarán a la suspensión temporal de la línea. Esta medida sancionatoria puede aplicarse de manera inmediata o puede tardar hasta 72 horas después de que concluya el plazo establecido. La suspensión representa una interrupción en el servicio de comunicación que afectará tanto las llamadas entrantes como las salientes.

Actualmente, la recepción de la ciudadanía a dicha medida ha sido significativa. Se estima que hay más de 99.7 millones de líneas vinculadas, lo cual representa el 82 por ciento del total estimado de líneas en el país. Este alto porcentaje indica una gran adherencia a la normatividad, aunque aún quedan números por registrar en los rangos posteriores del calendario.

Proceso técnico para la vinculación

Para registrar la línea, el usuario debe ingresar al portal oficial de su compañía telefónica utilizando su Clave Única de Registro de Población y una identificación oficial vigente a la mano. Es necesario tener disponible el número celular que será vinculado para completar el proceso digital de manera segura. El sistema solicitará una validación de identidad mediante la cámara del teléfono móvil.

El usuario deberá seguir las instrucciones que aparezcan en pantalla durante la validación biométrica. Posteriormente, debe capturar una imagen de la credencial de identidad por ambos lados para verificar la autenticidad del documento presentado. Este paso es crucial para asegurar que la identidad corresponde realmente al titular de la línea telefónica.

Al finalizar el proceso digital, el sistema emitirá una confirmación del registro. La línea quedará vinculada correctamente, cumpliendo con todos los requisitos establecidos por las autoridades antes de la fecha límite. Esta confirmación sirve como comprobante de que el usuario ha regularizado su situación ante las regulaciones de telecomunicaciones vigentes.

Contexto de seguridad y regulación

La medida forma parte de un esfuerzo más amplio para combatir el crimen organizado que utiliza líneas telefónicas irregulares para cometer delitos. Al vincular la identidad de los clientes con su Clave Única de Registro de Población, las autoridades pueden rastrear el origen de las llamadas fraudulentas. Esto contribuye a la protección de las cuentas registradas y reduce la impunidad en casos de extorsión.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones ha enfatizado la importancia de completar este trámite dentro de los plazos establecidos. El incumplimiento no solo resulta en la suspensión del servicio, sino que también expone al usuario a posibles investigaciones por mantener una línea no registrada. La regularización es un paso necesario para garantizar la seguridad en las comunicaciones digitales.