Regreso de Rodrigo Huescas y Convocatoria de Rafa Márquez

Rodrigo Huescas recupera la titularidad en el FC Copenhague. Rafa Márquez evalúa su llamado a la Selección Mexicana para la Nations League contra Jamaica.

El futbolista Rodrigo Huescas recuperó la titularidad y disputó los 90 minutos completos en la Liga de Dinamarca tras superar una lesión que lo mantuvo fuera de las canchas durante más de un año. El exjugador del Cruz Azul ha regresado a la competición con el FC Copenhague de la Superliga de Dinamarca y su rendimiento ha sido destacado por la prensa deportiva local.

Estado Físico y Contexto de la Lesión

Huescas sufrió una grave lesión en octubre del 2025, momento en el que se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. La recuperación ha sido meticulosa y su reciente participación completa en un partido oficial marca un hito significativo en su proceso de readaptación física. El delantero expresó su satisfacción por volver a competir al nivel de la elite escandinava.

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"Me siento muy feliz, por supuesto, de volver a jugar. Finalmente puedo jugar 90 minutos. Así que es muy importante para mí estar al mismo ritmo que el equipo. Ahora toca mirar hacia los próximos partidos", declaró Huescas ante las cámaras oficiales del club danés. Esta declaración refuerza la idea de que el jugador ha alcanzado el ritmo competitivo necesario para ser considerado en escenarios internacionales.

Evaluación de Rafa Márquez y La Nations League

El seleccionador Rafael Márquez aprovechará la próxima fecha FIFA para observar detenidamente a Rodrigo Huescas, con quien ya ha mantenido conversaciones sobre su posible regreso al equipo Tricolor. México se enfrentará a Jamaica a mediados de noviembre en los cuartos de final de la Nations League de la Concacaf. Estos encuentros definitorios tendrán lugar en dos fechas específicas para determinar quién avanza a la fase final del torneo.

El primer partido de ida se disputará en el Estadio Nacional de Kingston el sábado 14. La vuelta será en el Estadio Banorte de la Ciudad de México el martes 17. El técnico Márquez busca reforzar la ofensiva nacional y el retorno de Huescas, quien era habitual en las convocatorias del exentrenador Javier Aguirre para el Final Four anterior, podría ser clave para esos dos compromisos decisivos.

Historial Reciente y Situación Disciplinaria

Antes de su fractura, Huescas formaba parte de los planes habituales para el Final Four de la Concacaf Nations League convocado por Javier Aguirre. También estaba considerado para la Copa Oro, pero se perdió la convocatoria debido a un problema disciplinario que lo llevó a ser detenido en Dinamarca por conducir a exceso de velocidad. Este incidente marcó un punto de inflexión en su trayectoria reciente antes de la lesión deportiva.

A pesar de estos contratiempos anteriores, el foco ahora está en su rendimiento deportivo y físico. La selección mexicana necesita atacantes que puedan garantizar goles en competiciones internacionales. La evaluación de Márquez incluirá no solo su capacidad goleadora, sino también su adaptación táctica dentro del esquema actual del equipo nacional tras este largo periodo de inactividad forzada.

Interés en Armando León y Profundidad Ofensiva

Otro delantero que está en la agenda del técnico Rafael Márquez es Armando León, quien milita actualmente en el NK Osijek de la Primera División de Croacia. El artillero nacido en Ensenada, Baja California, hace 26 años, ha llamado la atención por su alta cuota goleadora desde que migró al continente europeo. Su estadística personal es considerable para un jugador en su etapa profesional.

Armando León lleva anotados 47 tantos en 66 partidos desde su salida de los Panzas Verdes de León y los Alebrijes de Oaxaca. Tras jugar en la Liga de Andorra en 2023, llegó a la Primera Liga de Croacia para enrolarse con el NK Osijek. Actualmente, su equipo ocupa la tercera posición de la tabla general con 20 unidades, a 6 puntos del líder del futbol croata tras 12 fechas disputadas.

Comparación con Santi Giménez y Objetivos de Gol

Medios deportivos indican que Julián Quiñones está superando a Santi Giménez en la evaluación del cuerpo técnico, mientras que Armando León se encuentra a solo 3 goles de igualar la marca histórica de Hugo Sánchez. Esta competencia interna por los lugares en la delantera añade una capa de estrategia importante para la selección nacional. La profundidad ofensiva será vital para la Nations League.

Rafa Márquez enfrenta el desafío de seleccionar a los mejores talentos disponibles para garantizar el éxito en las eliminatorias contra Jamaica. La incorporación de jugadores como Huescas y León ofrece múltiples opciones tácticas. La expectativa es que ambas figuras estén completamente integradas al ritmo de juego nacional para los compromisos de noviembre.