Regulación de celulares en escuelas de Guanajuato limita uso a actividades pedagógicas

Guanajuato prohíbe el uso de celulares en educación básica excepto para fines educativos supervisados, buscando reducir distracciones y mejorar el aprendizaje estudiantil.

La regulación del uso de teléfonos celulares en las aulas de educación básica en Guanajuato entró en vigor oficialmente con el objetivo de restringir su manejo exclusivo a actividades pedagógicas bajo supervisión docente. Esta medida busca mitigar la dispersión estudiantil causada por notificaciones constantes y garantizar un entorno de aprendizaje más productivo.

Inicio de vigencia y lineamientos educativos

La autoridad educativa estatal estableció los lineamientos necesarios para ordenar el entorno escolar a partir del 3 de noviembre, fecha clave para la implementación de la nueva normativa. La disposición prohíbe el encendido y manejo de dispositivos inteligentes durante las clases, salvo cuando estos formen parte integral de dinámicas académicas autorizadas por el personal docente.

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Justificación legislativa y datos técnicos

Víctor Manuel Zanella Huerta, diputado panista e impulsor de la iniciativa, argumentó desde la tribuna legislativa que la falta de reglas homogéneas generaba consecuencias reales como problemas de convivencia y afectaciones directas al proceso de enseñanza. Luis Ignacio Sánchez Gómez, titular de la Secretaría de Educación de Guanajuato, respaldó la norma señalando que estudiantes entre 11 y 16 años reciben un promedio de 240 notificaciones diarias.

Impacto en la concentración estudiantil

El funcionario estatal advirtió que los jóvenes tardan hasta 20 minutos en recuperar la concentración tras una interrupción digital, lo que justifica la prohibición estricta fuera del contexto educativo. Sánchez Gómez enfatizó que los dispositivos están diseñados para entretener y capturar la atención mediante algoritmos, no para enseñar, por lo que se eliminó su presencia generalizada en las aulas desde el 3 de noviembre.

Posiciones políticas y armonización legal

Durante el debate legislativo, David Martínez Mendizábal, diputado de Morena, señaló que la normatividad estatal debe armonizarse con las disposiciones federales de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Este legislador llamó a priorizar esquemas de autorregulación sobre los meramente punitivos, reconociendo que la regulación previa fue anterior a la reforma federal actual.

Prevención de violencia digital

Carlos Abraham Ramos Sotomayor, diputado morenista, constató que el 100 por ciento de los alumnos cuenta con un teléfono celular propio en la capital, lo que incrementa la vulnerabilidad ante la violencia digital. La prioridad ahora es enseñar a usar la tecnología de manera responsable para evitar que terceros utilicen estos dispositivos con fines perjudiciales o malintencionados hacia los menores.