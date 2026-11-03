Regulación de celulares en escuelas mexicanas entra en vigor hoy

La nueva normativa prohíbe el uso de teléfonos en primaria y secundaria desde el 9 de septiembre, buscando mejorar el rendimiento académico y la salud mental de los estudiantes.

La regulación del uso de celulares en escuelas de México entró en vigor oficialmente a partir de hoy, estableciendo un nuevo marco normativo para los dispositivos electrónicos dentro del ámbito educativo. Esta medida tiene como objetivo principal impulsar el desarrollo de habilidades cognitivas en niños y jóvenes, eliminando las distracciones causadas por la tecnología durante las horas de clase. La implementación de este protocolo responde a una consulta extensiva con docentes y al consenso político alcanzado entre el gobierno federal y los gobernadores de todos los estados del país.

Nuevas restricciones por nivel educativo

El acuerdo para la regulación del uso de tecnologías en escuelas primarias y secundarias establece una prohibición total de utilizar el celular durante la jornada escolar completa. En el caso de las preparatorias, se fomenta un uso responsable y seguro con limitaciones definidas por cada institución. Para las instituciones de educación superior, se exhorta simplemente al uso responsable y seguro, sin una prohibición absoluta. Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública, señaló que en la consulta realizada a docentes sobre la regulación de dispositivos, el 81% manifestó estar a favor de estas restricciones.

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Contexto internacional y advertencias presidenciales

Con esta implementación, México se une a una lista de 100 países, entre ellos Ecuador, Brasil, Irlanda, Francia, Italia, Reino Unido, Austria, Grecia, Portugal, Alemania, Países Bajos, Nueva Zelanda, República Checa, China, Dinamarca y Chile, que han tomado medidas ante el uso excesivo de teléfonos en jornadas escolares. En distintas ocasiones, Sheinbaum Pardo advirtió sobre las consecuencias del uso prolongado de redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook y X. La presidenta llamó a los infantes a pasar el tiempo con sus amigos y familiares, a estudiar, leer más y realizar actividades físicas y culturales, asegurando que los dispositivos ya no podrán utilizarse como herramienta educativa ni en el recreo.

Disidencias de la Redim sobre participación infantil

Pese a que padres de familia dieron el visto bueno a la regulación, la Red por los Derechos de la Infancia en México lamentó que los únicos actores no consultados fueran los propios niños y adolescentes. Redim argumentó que las decisiones sobre el entorno digital no deben reducirse a limitar el acceso a internet o redes sociales, sino que el desafío consiste en construir espacios digitales seguros. La organización destacó la necesidad de garantizar los derechos de niños y adolescentes, previniendo formas de violencia en línea, en lugar de simplemente restringir el acceso a dispositivos móviles.

Disposiciones legales y custodia de dispositivos

El acuerdo 09/09/2026 publicado en el Diario Oficial de la Federación establece que a partir de hoy los celulares, dispositivos inteligentes y electrónicos personales no se utilizarán durante las clases. Los alumnos deberán mantenerlos guardados o retirados y depositados en un espacio designado por el plantel, como el aula o la dirección, al inicio de clases. Allí permanecerán bajo custodia de las autoridades escolares durante toda la jornada, asegurando que no interfieran con el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Evidencia científica sobre distracción y aprendizaje

La normativa alerta que el uso inadecuado o excesivo de celulares genera distractores que interfieren con la atención y concentración de los educandos. El documento cita estudios de la UNESCO, indicando que la simple presencia del celular en el aula puede provocar distracción y afectar el desempeño académico, incluso sin uso activo. Se explica que la medida persigue un fin constitucionalmente legítimo, consistente en proteger la salud mental, el desarrollo cognitivo, el bienestar integral y el derecho a la educación de niños y adolescentes.