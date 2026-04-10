Regulación de motocicletas: Urgencia de capacitación y visión metropolitana para la movilidad

El crecimiento del parque de motocicletas en México exige una regulación integral que priorice la seguridad vial, la capacitación de los conductores y una visión metropolitana que considere las necesidades de movilidad de la población, especialmente en zonas de alta densidad poblacional.

Motocicletas, una forma popular de movilidad en la Ciudad de México y su zona metropolitana, requieren una regulación urgente y efectiva que considere la capacitación , la seguridad vial y la visión metropolitana. El informe de las relatorías de las mesas de trabajo sobre la regulación del uso de motocicletas, celebrado recientemente en la Cámara de Diputados, surge como una respuesta oportuna ante el crecimiento exponencial del parque vehicular de dos ruedas.

Según datos del INEGI, el número de motocicletas en México ha experimentado un crecimiento del 294% en la última década, pasando de 2.2 millones en 2014 a casi 9 millones en 2024. Este fenómeno se concentra principalmente en la Ciudad de México y el Estado de México, especialmente en zonas de alta densidad poblacional como Iztapalapa, Ecatepec y Nezahualcóyotl, donde millones de personas dependen de este medio de transporte para trayectos cortos, actividades económicas locales y la conexión con otros sistemas de movilidad. La relevancia del tema se acentúa al considerar la presencia de mototaxis, un transporte popular que ha emergido como solución comunitaria ante las deficiencias del transporte formal en áreas periféricas y de difícil acceso. La paradoja reside en que, mientras las motocicletas privadas y las laborales proliferan, los mototaxis enfrentan una regulación fragmentada, con criterios contradictorios entre municipios y estados, e incluso vacíos legales que dificultan distinguir entre informalidad, actividad delictiva y necesidad social. La reciente reforma a la Ley Federal del Trabajo, que reconoce a los repartidores y conductores de plataformas digitales como trabajadores, marca un avance significativo. Más de 700 mil trabajadores se beneficiarán con derechos laborales, seguridad social y protección frente a riesgos laborales. Sin embargo, este progreso resultará incompleto si no se acompaña de programas obligatorios de capacitación, enfocados en conducción segura, inspección mecánica, cultura vial, atención al usuario y uso de equipo de protección personal. \La urgencia de una regulación efectiva se evidencia en las cifras de siniestralidad vial. Según la Alianza Nacional para la Seguridad Vial (ANASEVI), en 2023 se registraron más de 79 mil siniestros viales que involucraron motocicletas, con un aumento alarmante en comparación con años anteriores. En la Ciudad de México, los motociclistas constituyen el grupo más afectado por fatalidades viales, representando aproximadamente el 45% de los fallecimientos por accidentes de tránsito. Este panorama se agrava por la falta de formación técnica adecuada, el acceso desigual a licencias y la ausencia de estándares homogéneos a nivel nacional. A esto se suma una narrativa incompleta que, en ocasiones, criminaliza tanto a los motociclistas como a los operadores de mototaxis. Si bien es cierto que se han observado comportamientos de alto riesgo, como la falta de uso de casco, el transporte de menores o la circulación en sentido contrario, también es innegable que miles de personas dependen de las motocicletas para distribuir alimentos, medicamentos y otros insumos, contribuyendo a la economía cotidiana de numerosos barrios. Satanizar el transporte popular es tan peligroso como ignorar los riesgos reales. Regular sin escuchar a los usuarios, o hacerlo únicamente con medidas punitivas sin ofrecer alternativas viables, fomenta la informalidad y el conflicto social. \La solución radica en la organización, la profesionalización y la capacitación. Por lo tanto, es imperativo armonizar completamente las leyes locales con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Esta última debe abordar explícitamente el transporte de barrio, establecer criterios claros para el uso de motocicletas, homologar licencias, definir esquemas de capacitación obligatoria y garantizar condiciones mínimas de seguridad para todos los usuarios de la vía, con especial atención a los más vulnerables. Un aspecto adicional importante es el cambio en el perfil de los usuarios. Cada vez más mujeres utilizan servicios de motocicleta por razones económicas, de tiempo y de percepción de seguridad, lo que implica la necesidad de incorporar la perspectiva de género en la capacitación, los protocolos de atención y la regulación del sector en general. La motocicleta y el mototaxi son una realidad consolidada. En áreas populares, no son un lujo ni una moda, sino una herramienta de subsistencia y movilidad diaria. Regular su crecimiento sin una visión metropolitana, social y económica integral, sería condenar a millones de personas al riesgo o a la ilegalidad. La capacitación, la organización y la coordinación no solo salvan vidas, sino que también fortalecen el desarrollo económico local, dignifican el trabajo y construyen ciudades más seguras y equitativas





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