Regulariza el Pago del Refrendo Vehicular Vencido en CDMX y EdoMex: Guía y Consecuencias

Si olvidaste pagar el refrendo vehicular en CDMX o EdoMex, entérate de cómo regularizar tu situación en línea y las consecuencias de no hacerlo. Incluye información sobre multas y trámites vehiculares.

El pago del refrendo vehicular es un trámite anual obligatorio para todos los propietarios de vehículos automotores. Este pago, que corresponde al derecho a usar las placas en todo el país, debe realizarse durante el primer trimestre del año. Para el año 2026, las fechas límite para el pago del refrendo tanto en la Ciudad de México ( CDMX ) como en el Estado de México (EdoMex) ya han vencido.

Si te encuentras en la situación de no haber realizado este pago a tiempo, es crucial que regularices tu situación para evitar problemas mayores. A continuación, te proporcionamos información detallada sobre cómo puedes ponerte al día con el refrendo, especialmente si este ha vencido, y las consecuencias que podrían derivarse de no cumplir con este importante requisito.\El incumplimiento en el pago del refrendo conlleva diversas consecuencias que pueden afectar significativamente a los propietarios de vehículos. En primer lugar, la omisión del pago implica la pérdida del subsidio del 100% en la tenencia vehicular, lo que significa que deberás pagar el impuesto completo correspondiente. Adicionalmente, se generarán recargos e intereses por el atraso en el pago, los cuales se incrementan mensualmente. También, podrías enfrentarte a multas administrativas, el bloqueo de trámites vehiculares, la acumulación de adeudos y restricciones para verificar tu vehículo y acceder a programas o incentivos estatales. Esto incluye la imposibilidad de realizar trámites importantes como el reemplacamiento de placas, la renovación de la tarjeta de circulación o el cambio de propietario. En casos extremos, las autoridades pueden incluso ordenar el envío del vehículo al corralón, generando costos adicionales por la liberación del mismo. Es fundamental, por tanto, atender este trámite con la mayor prontitud para evitar complicaciones y gastos innecesarios. \Para regularizar el pago del refrendo vencido, tienes la opción de realizar el trámite en línea. Lo primero que debes hacer es ingresar al portal oficial del Gobierno de la Ciudad de México o del Estado de México, según corresponda. Una vez dentro del portal, deberás consultar tus adeudos para conocer el monto exacto a pagar, incluyendo multas y recargos. Después, genera tu línea de captura, que te permitirá realizar el pago en línea o en establecimientos autorizados. Es importante tener a mano toda la documentación que acredite la propiedad del vehículo. Tras realizar el pago total, el sistema actualizará el estatus de tu vehículo, permitiéndote realizar trámites vehiculares pendientes, como la renovación de tu tarjeta de circulación. Para cualquier duda o requerimiento de orientación, puedes comunicarte a Contributel al 55 55883388. La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) está para apoyarte. Es crucial recordar las multas asociadas al refrendo vencido: circular sin refrendo vigente puede generar multas que oscilan entre $2,500 y $3,500. Si se acumulan más de tres infracciones, el vehículo podría ser remitido al corralón. La combinación de circular sin refrendo, sin verificación y con tenencia atrasada puede resultar en multas acumuladas de $8,000 a $12,000, más un costo de $4,500 a $6,000 por la liberación del corralón. Revisa el calendario de la Secretaría de Administración y Finanzas para evitar estas sanciones





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