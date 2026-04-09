Regularización de Multas de Tránsito en CDMX: Aprovecha el Descuento del 90%

El Gobierno de la Ciudad de México ofrece un descuento del 90% en multas de tránsito para conductores y operadores de taxis. Entérate de los requisitos, la fecha límite y las excepciones para aprovechar este beneficio fiscal.

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México ofrece una oportunidad única para conductores y conductoras con multas pendientes. Existe un beneficio significativo que permite a los infractores regularizar sus deudas de manera considerable, facilitando el cumplimiento de sus obligaciones y aliviando la carga económica.

Este esquema de beneficios fiscales, impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México, busca la resolución legal y eficiente de las deudas de tránsito, permitiendo a los ciudadanos liberarse de cargas administrativas que pueden afectar su presupuesto personal y familiar. El programa de condonación ofrece un descuento sustancial en el monto total de las multas acumuladas, abriendo una vía para que los conductores puedan poner al día sus pagos de manera más accesible.\El programa de regularización de multas de tránsito ofrece una condonación del 90% del total de las multas. Esto significa que los infractores solo deben pagar el 10% del monto adeudado. Esta iniciativa está dirigida a dueños de vehículos particulares y operadores de taxis que tengan multas vigentes en la capital. Para acceder al beneficio, es necesario cumplir con ciertos requisitos. Se debe presentar una identificación oficial vigente con fotografía, como el INE, pasaporte o cartilla, en original y copia. Además, se requiere documentación que valide la personalidad jurídica; para personas físicas, una carta poder con testigos, y para personas morales, el acta constitutiva. Se debe redactar un escrito libre dirigido al Procurador Fiscal, que incluya el nombre completo, el RFC, el domicilio para notificaciones, datos de contacto y la firma autógrafa del solicitante. Es crucial que los interesados reúnan los documentos necesarios y presenten la solicitud dentro del plazo establecido para aprovechar este importante descuento.\La fecha límite para aprovechar este beneficio es el 30 de abril de 2026. Las autoridades capitalinas pusieron en marcha esta iniciativa desde el 1 de abril, con una promoción anticipada desde mediados de marzo, lo que da un amplio margen para que los interesados puedan regularizar su situación. Es importante destacar que el programa tiene restricciones específicas para asegurar que las faltas que ponen en riesgo la seguridad o involucran delitos no sean perdonadas. No se aplicará el descuento a multas derivadas de hechos de tránsito que hayan provocado lesiones a personas, infracciones relacionadas con la comisión de un delito, ni sanciones por invadir los carriles exclusivos destinados al transporte público. Los conductores y conductoras que deseen regularizar sus multas de tránsito deben actuar con prontitud y verificar que cumplen con los requisitos para evitar perder esta valiosa oportunidad de ahorrar en el pago de sus deudas





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