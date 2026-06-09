Rehabilitación integral en la Zona Arqueológica de Teotihuacan con inversión de 400 millones de pesos

La Secretaría de Cultura de México y el INAH presentan los resultados de un ambicioso programa de renovación en Teotihuacan, que incluye museos, señalética y accesibilidad, destacando la reapertura del Museo del Juego de Pelota con una pelota olmeca de 3,600 años.

Los recursos se usaron para renovar museos, taquillas, andadores, pórticos de acceso, señalética y servicios. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia ( INAH ) presentaron los resultados de las acciones de mantenimiento y protección en la Zona Arqueológica de Teotihuacan (ZAT), en el Estado de México, uno de los sitios patrimoniales más emblemáticos del país y un referente fundamental de la memoria histórica nacional.

En un recorrido encabezado por la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, la funcionaria destacó la rehabilitación de los museos de la Cultura Teotihuacana y el de Murales Teotihuacanos, "Beatriz de la Fuente", así como la renovación integral del recinto que ahora alberga al Museo del Juego de Pelota, espacio que permanecía cerrado desde hace 20 años y hoy renace con una muestra de aproximadamente 150 piezas, de las cuales un significativo número se exhiben por primera vez al público.

El monto total de inversión, que asciende a 400 millones de pesos destinados a 46 zonas arqueológicas, permitió también el fortalecimiento y la preservación de los monumentos arqueológicos, así como la mejora de los espacios de servicio para enriquecer la experiencia de los casi dos millones de visitantes que cada año recibe la llamada Ciudad de los Dioses. Entre las intervenciones específicas se encuentran la renovación de losandadores y pórticos de acceso; la incorporación de equipamiento para personas con discapacidad; la modernización integral de la señalética en recorridos y áreas de servicio; así como la implementación de una Guía Digital que permitirá planear y orientar la visita mediante recorridos temáticos.

A los comerciantes se les mejoró el piso y las luminarias de sus locales. El nuevo Museo del Juego de Pelota está dedicado a los hallazgos registrados en El Manatí, Veracruz, sitio asociado a la cultura olmeca donde se descubrieron las pelotas de hule más antiguas conocidas.

Una de las piezas centrales es una pelota original de aproximadamente 3,600 años de antigüedad, acompañada por una réplica elaborada con técnicas tradicionales que permitirá a los visitantes conocer de manera directa las características físicas del objeto.

"No había una intervención así en Teotihuacan desde hace 30 o 40 años. Obviamente la conservación es parte vital de nuestro trabajo, no termina hoy, va a seguir porque es un compromiso del INAH y de la Secretaría de Cultura", aseguró Curiel de Icaza





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