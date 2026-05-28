Rehabilitación vial e infraestructura sanitaria en Ampliación Postal Cerritos de Saltillo

El ayuntamiento de Saltillo avanza con obras de pavimentación y drenaje en la colonia Ampliación Postal Cerritos, con el fin de mejorar la movilidad y los servicios básicos. El alcalde supervisó los trabajos en las calles Timbre y Álamo, que incluyen nueva carpeta asfáltica e instalación de tubería sanitaria. Se espera que las labores concluyan en las próximas semanas.

El Gobierno Municipal de Saltillo continúa con las labores de rehabilitación de vialidades e instalación de infraestructura sanitaria en la colonia Ampliación Postal Cerritos , ubicada al sur de la ciudad.

El objetivo principal de estas obras es mejorar la movilidad y la calidad de vida de los residentes de esta zona. En el marco de la supervisión constante de las obras públicas, el alcalde Javier Díaz González realizó un recorrido por las calles donde se están llevando a cabo los trabajos de pavimentación y modernización urbana, junto a personal técnico de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública.

Durante la visita, el presidente municipal pudo constatar el avance de las labores en las calles Timbre y Álamo, donde se está interviniendo un tramo de aproximadamente 350 metros lineales. Esta intervención incluye la colocación de una nueva capa asfáltica y la introducción de drenaje sanitario en áreas que carecían de este servicio básico





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