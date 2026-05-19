Reino Unido y Japón reciben suministros de favipiravir para tratarlo

El Reino Unido ha recibido suministros del fármaco antiviral favipiravir del brote mortal de hantavirus relacionado con el crucero Hondius, según informó la Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido. En Japón, también se proporcionaron el fármaco para tratar el hantavirus que se ha convertido en una epidemia. El compuesto actúa bloqueando una enzima clave que muchos virus necesitan para multiplicarse y es considerado un medicamento de emergencia para la gripe nueva o reemergente.

El Reino Unido recibió suministros del fármaco antiviral favipiravir a partir del brote mortal de hantavirus relacionado con el crucero Hondius, según informó la Agencia de Seguridad Sanitaria en su versión en inglés (UKHSA).

Se refirió a la recepción, cuyo uso experimental para tratar el hantavirus, durante el fin de semana y que los suministros reforzarán las reservas para el tratamiento, aunque el riesgo de una transmisión en el Reino Unido sigue siendo muy bajo. La Organización Mundial de la Salud mantiene un 'riesgo bajo' antes de la llegada del crucero Hondius a los Países Bajos. Tres personas han fallecido de los ocho casos confirmados y dos probables relacionados con el barco.

El uso de favipiravir en el hantavirus se consideraría generalmente experimental, solo para casos excepcionales y graves. Hasta la fecha, las pruebas proceden únicamente de estudios de laboratorio y con animales, sin que existan datos sólidos de ensayos en humanos. Funcionarios de la Organización Mundial de la Salud afirmaron que no han identificado cambios que hagan que el virus sea más transmisible o grave, y que el brote no supone una amenaza de pandemia





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