Reja en Viveros del Valle Genera Controversia y Cobro por Acceso a Comerciantes

La instalación de una reja en la colonia Viveros del Valle, Puebla, impide el paso vehicular y obliga a comerciantes a pagar por una llave, generando controversia y solicitud de intervención del ayuntamiento.

En la colonia Viveros del Valle, la instalación de una reja en la privada Quinta Flor de Olivo y calle Flor de Olivo ha generado controversia y preocupación entre los residentes y comerciantes. La estructura, que impide el paso de vehículos, ha obligado a algunos comerciantes que utilizan triciclos para transportar su mercancía a pagar una suma considerable para obtener una llave y poder cruzar por la zona.

Esta medida, supuestamente impulsada por una persona que se identifica como presidenta de la colonia, ha suscitado quejas y solicitudes de intervención por parte de los afectados, quienes consideran que la reja dificulta el acceso al Parque Industrial y afecta negativamente sus actividades comerciales.\La reja, además de bloquear el paso vehicular, ha dejado un estrecho paso peatonal que, según los usuarios, resulta insuficiente y problemático, especialmente para aquellos que se desplazan en bicicleta. Los comerciantes, ante la necesidad de acceder al Parque Industrial y al puente peatonal que conecta con él, se vieron forzados a pagar más de 400 pesos para obtener la llave del candado que les permite abrir la reja. La alternativa, que implicaría recorrer casi cuatro kilómetros, representaba una pérdida de tiempo y recursos significativa para sus negocios. La situación se agrava aún más debido a que las demás calles de la zona no tienen salida, ya que desembocan en una barranca, lo que convierte la privada en la única vía accesible para muchos.\Ante esta situación, los vecinos de la colonia han expresado su malestar y han solicitado al ayuntamiento de Puebla que intervenga para retirar la reja. Argumentan que la medida es perjudicial para la comunidad y que obstaculiza la movilidad y el desarrollo de las actividades comerciales en la zona. La denuncia, que ha sido difundida en redes sociales, ha generado un debate sobre la legalidad de la instalación de la reja y la justificación del cobro por el acceso a la privada. La comunidad espera una pronta respuesta de las autoridades para resolver este conflicto y garantizar el libre tránsito y el acceso a los servicios y áreas comerciales de la colonia. La controversia ha puesto de manifiesto la importancia de la participación ciudadana y la necesidad de buscar soluciones que beneficien a todos los residentes, protegiendo los derechos de los comerciantes y garantizando el desarrollo armónico de la colonia Viveros del Valle.\Finalmente, la comunidad espera una pronta respuesta de las autoridades para resolver este conflicto y garantizar el libre tránsito y el acceso a los servicios y áreas comerciales de la colonia. La controversia ha puesto de manifiesto la importancia de la participación ciudadana y la necesidad de buscar soluciones que beneficien a todos los residentes, protegiendo los derechos de los comerciantes y garantizando el desarrollo armónico de la colonia Viveros del Valle. El problema ha generado inconformidad entre los vecinos y comerciantes, quienes buscan una solución justa y equitativa que les permita continuar con sus actividades sin mayores inconvenientes, esperando que las autoridades tomen medidas para resolver la problemática y evitar que se repitan situaciones similares en el futuro





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