El IMSS proyecta que los últimos pensionados por Ley 73 recibirán sus beneficios entre 2039 y 2044. Conoce los requisitos y el impacto en la seguridad social mexicana.

El Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS) ha establecido proyecciones detalladas sobre el relevo generacional de sus beneficiarios, identificando que las últimas pensiones otorgadas bajo la Ley 73 se tramitarán hacia el año 2039 para cesantía en edad avanzada y alrededor de 2044 para pensiones de vejez. Estas fechas corresponden a trabajadores que iniciaron sus cotizaciones a los 18 años, antes de la fecha crítica del 1 de julio de 1997, cuando entró en vigor la reforma al régimen de seguridad social. Esta cifra demográfica representa el final estimado de una era histórica para el sistema mexicano de bienestar social.

Proyecciones demográficas y fechas clave

La fecha que marcó el cambio estructural fue el 1 de julio de 1997, momento a partir del cual quienes comenzaron a cotizar por primera vez ante el IMSS quedaron incorporados automáticamente al nuevo régimen. Por otro lado, aquellos que ya tenían semanas registradas antes de esa efeméride conservaron la posibilidad de elegir entre ambos esquemas al momento de solicitar su retiro. Los últimos trabajadores que podrían acceder a la Ley 73 son personas nacidas aproximadamente en 1979, quienes cumplirían 60 años en 2039 y 65 años en 2044.

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Diferencias entre el régimen de Ley 73 y 1997

La diferencia entre ambos sistemas es significativa y define la calidad del ingreso mensual del jubilado. Mientras que en la Ley 73 el monto de la pensión se determina mediante factores como el salario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas y las semanas acumuladas, en el régimen de 1997 la pensión depende principalmente de los recursos reunidos en la cuenta individual del trabajador, los rendimientos y las modalidades de retiro. Este cambio de modelo ha generado un debate entre especialistas en seguridad social y economía.

Requisitos e incertidumbre jurídica

El IMSS establece que para pensionarse bajo la Ley 73 se requiere haber cotizado antes del 1 de julio de 1997, tener al menos 60 años para solicitar una pensión por cesantía o 65 años para una de vejez, contar con un mínimo de 500 semanas cotizadas, estar dado de baja del régimen obligatorio y encontrarse vigente en sus derechos o dentro del periodo de conservación correspondiente. La especialista en Derecho a la Seguridad Social de la UNAM, María Ascensión Morales Ramírez, advirtió sobre la incertidumbre jurídica que enfrentan los trabajadores de la llamada generación de transición y la necesidad de contar con reglas claras para garantizar sus derechos pensionarios.

Estudios sobre el ahorro individual

En un estudio publicado en 2024 en la revista Sociológica, sobre envejecimiento poblacional y tasas de reemplazo de las pensiones del IMSS, se explica que la reforma de 1997 modificó el esquema de beneficios definidos por uno de contribuciones definidas. El análisis advierte que la transición generacional tendrá efectos importantes en el nivel de las pensiones, debido a que los trabajadores que comenzaron a cotizar después de julio de 1997 ya no cuentan con la posibilidad de elegir el régimen anterior. Además, el economista Jorge Sánchez Tello, exdirector de Investigación Aplicada de la Fundación de Estudios Financieros del ITAM, señaló que uno de los problemas del sistema de cuentas individuales es el bajo nivel de aportaciones obligatorias, que históricamente limitó la capacidad de ahorro para el retiro.

Aprobación de estudio sobre la Modalidad 40

Paralelamente a estas proyecciones a largo plazo, el Consejo Técnico del IMSS aprobó un acuerdo para realizar un estudio de seis meses de la Modalidad 40. Este mecanismo ha sido objeto de escrutinio por los mecanismos implementados para evitar los abusos y fraudes que han afectado la sostenibilidad del fondo. Los especialistas Carlos Matute y María Ascensión Morales Ramírez destacaron que los trabajadores que cotizaron bajo ambos esquemas enfrentaron dificultades derivadas de la falta de lineamientos específicos para resolver algunos aspectos de su transición. El estudio de seis meses busca establecer criterios más firmes que protejan a los usuarios de la Modalidad 40 y garanticen que las aportaciones se destinen correctamente a la seguridad social futura.