Relojes de lujo de Santiago Giménez: Rolex, Bvlgari y Omega

Descubre la colección de relojes de lujo de Santiago Giménez, destacando modelos de Rolex, Bvlgari y Omega, con valores que superan los 40 mil dólares.

El delantero mexicano Santiago Giménez ha captado la atención pública no solo por su desempeño deportivo, sino por su marcada preferencia por accesorios de alta costura. Durante su estancia en el Porto y tras su reciente incorporación al AC Milan, el futbolista ha deslumbrado en eventos oficiales y apariciones mediáticas con una selecta colección de piezas suizas. Esta adquisición de bienes de lujo contrasta con otras noticias del ámbito futbolístico, como la situación de González en México, pero posiciona a Giménez como un referente de estilo en la liga italiana.

Promoción del Milan con Rolex Daytona

En febrero de 2025, durante la ceremonia de presentación oficial de su contrato con el club italiano AC Milan, Santiago Giménez lució una pieza excepcional que simboliza su nuevo capítulo deportivo. El jugador firmó los documentos oficiales acompañado de un exclusivo reloj de oro rosa, cuyo valor estimado supera los 40 mil dólares. Este acto no solo marcó el inicio de su etapa en el Serie A, sino que también sirvió como plataforma para exhibir su gusto por las marcas más prestigiosas del mercado horológico.

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La pieza en cuestión es un Rolex Cosmograph Daytona, un modelo que combina una caja de oro rosa de 18 quilates con una moderna pulsera de caucho Oysterflex. Esta combinación de materiales ofrece un equilibrio entre elegancia y funcionalidad deportiva, características que lo convierten en una de las referencias más reconocidas de la casa suiza. Las fotografías compartidas por el club de Milan resaltaron la sofisticación del atacante, alineando su imagen personal con el estatus global del equipo milanés.

Otros fabricantes en la colección del delantero

Además del Rolex, la armario de Giménez incluye modelos de la firma italiana Bvlgari, específicamente de la línea Octo Finissimo. Esta colección se distingue por ser una de las más ultradelgadas del mercado, disponible en diversas variantes de materiales como titanio, acero inoxidable y cerámica. La presencia de estos modelos indica una preferencia por diseños geométricos y modernos que complementan su estilo en y fuera de las canchas.

La variedad en su colección también abarca opciones más accesibles pero igualmente icónicas, fruto de una colaboración entre Omega y Swatch. Estas piezas, conocidas como MoonSwatch Mission, ofrecen un punto de entrada a la alta relojería con precios más moderados. Giménez ha sido visto utilizando diferentes variantes de esta línea, demostrando versatilidad en sus elecciones de accesorios.

Valores económicos de las piezas de lujo

Los precios de los relojes de Santiago Giménez varían significativamente según el material y la referencia específica de cada modelo. El Rolex Cosmograph Daytona de oro rosa, destacado en su presentación con el Milan, tiene un valor aproximado de 41,000 dólares, lo que equivale a cerca de 839,000 pesos mexicanos. Esta cifra sitúa la pieza en la categoría de inversión y lujo extremo dentro de su colección.

En el espectro de los relojes deportivos colaborativos, los precios son considerablemente menores pero aún representan adquisiciones notables. El modelo Omega x Swatch MoonSwatch Mission to Mercury cuesta alrededor de 311 dólares, equivalente a aproximadamente 5,810 pesos mexicanos. Por otro lado, la variante Mission to Jupiter tiene un valor cercano a los 347 dólares, o unos 6,490 pesos mexicanos.

La pieza más costosa de la colección Omega Swatch es el modelo Mission to the Moon, que se cotiza cerca de 773 dólares, aproximadamente 14,450 pesos mexicanos. Además de estas referencias de Swatch, las versiones de Bvlgari Octo Finissimo en acero comienzan desde los 8,250 dólares para referencias de 40 milímetros. Las variantes en titanio y cerámica alcanzan valores considerablemente superiores, consolidando la diversificación de su patrimonio en accesorios de alta gama.

Impacto del estilo en la marca personal

La presencia de estas marcas reconocidas internacionalmente en el guardarropa de Giménez refuerza su imagen como un atleta de alto perfil. Mientras otras figuras como Lionel Messi son asociadas con relojes específicos, como el modelo rosa mencionado, la colección de Giménez demuestra una apreciación amplia por diferentes manufacturas suizas e italianas. Esta elección de accesorios no solo refleja éxito financiero, sino también una conexión consciente con la cultura del lujo contemporáneo en el deporte.

La atención mediática hacia sus posesiones subraya cómo la vida personal de los futbolistas de elite está entrelazada con marcas de prestigio. Cada aparición pública se convierte en un statement de estilo que sigue de cerca tanto el desempeño en el campo como la imagen proyectada. Para los seguidores y analistas, esta colección ofrece una ventana a la cultura de consumo de los atletas mexicanos que triunfan en Europa.