Remesas a México aumentan 4.9% en marzo, alcanzando los 5,394 millones de dólares

Las remesas recibidas en México registraron un aumento significativo en marzo, impulsadas por factores como la depreciación del peso y la solidez del empleo en Estados Unidos, aunque el poder adquisitivo de las remesas se vio afectado por la apreciación del peso.

En marzo, las remesas recibidas en México alcanzaron los 5,394 millones de dólares, según datos del Banco de México . Este monto representa un incremento anual del 4.9% en comparación con los 5,014 millones de dólares recibidos en el mismo mes del año anterior.

El flujo de remesas en marzo marcó un repunte significativo, siendo el más alto en los últimos 16 meses y el más elevado en lo que va de 2026, después de un inicio de año más débil donde enero y febrero se mantuvieron por debajo de los 5,000 millones de dólares. Tras ocho meses consecutivos de disminución entre abril y noviembre de 2025, las remesas mostraron una dinámica limitada de diciembre de 2025 a febrero de 2026, con un crecimiento del 1.6% en diciembre, una contracción del 1.4% en enero y un aumento marginal del 0.4% en febrero.

Juan José Li Ng, economista senior de BBVA, señaló que el aumento del 4.9% en marzo rompe esta tendencia y podría indicar una posible recuperación del flujo de remesas hacia México durante 2026. En el primer trimestre de 2026, el flujo total de remesas a México fue de 14,457 millones de dólares, un incremento del 1.4% en comparación con el mismo período del año anterior.

Li Ng también sugirió que parte de este repunte podría estar relacionado con la depreciación del peso mexicano (2.7% en marzo) debido al conflicto entre Estados Unidos e Irán, y no necesariamente a mejoras en el empleo o los ingresos de los migrantes mexicanos. Alberto Ramos, economista para América Latina en Goldman Sachs, calificó la recuperación como sólida y superior a las expectativas.

Sin embargo, destacó una nueva contracción en el poder adquisitivo de las remesas recibidas por los hogares mexicanos. Al convertir las remesas a pesos y ajustar por la inflación, se registró una caída anual del 12.4% en términos reales en marzo, debido a la apreciación del peso frente al dólar. Marzo se convirtió en el décimo mes consecutivo con una disminución en las remesas en pesos constantes anuales.

El número de envíos también aumentó, con 12.9 millones de operaciones en marzo, con un promedio de 417 dólares por envío, un nivel récord que indica un fortalecimiento. Este volumen de transacciones sugiere la solidez del empleo en Estados Unidos para los trabajadores mexicanos. En los últimos 12 meses (de marzo de 2025 a febrero de 2026), los ingresos totales por remesas ascendieron a 61,979 millones de dólares, ligeramente superior a los 61,727 millones de dólares del período anterior.

Michoacán y Guanajuato continúan siendo los principales receptores de remesas, con 1,249 millones de dólares cada uno en el primer trimestre, seguidos por Jalisco (1,193 millones de dólares) y la Ciudad de México (1,154 millones de dólares). La Ciudad de México experimentó un crecimiento significativo del 22.4% en sus flujos de remesas en el primer trimestre, posiblemente debido a su papel como centro de distribución a nivel nacional.

Los estados de residencia de la población migrante mexicana en Estados Unidos, como California y Texas, también mostraron incrementos en sus envíos de remesas a México durante el primer trimestre de 2026, con aumentos del 6.2% y 2% respectivamente. California y Texas son responsables de cerca de la mitad de las remesas que llegan a México, enviando 4,686 millones de dólares y 2,037 millones de dólares respectivamente entre enero y marzo





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