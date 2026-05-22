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Remodelaciones en la línea dos del metro paradas afectan a pasajeros y comerciantes

Médio Urbano News

Remodelaciones en la línea dos del metro paradas afectan a pasajeros y comerciantes
TransporteCrisis SocialHumanitarian Crisis
📆5/22/2026 9:15 AM
📰El_Universal_Mx
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La rutina tortuosa de las obras de remodelación en la línea dos del metro estaba causando incomodidad y preocupación para los pasajeros y comerciantes. La polvareda enarbolada y otros obstáculos dificultaban el paso de las personas y comprometían el buen estado de las instalaciones.

Una polvareda enarbolada, ruidos plantescentes y pisos vetados que redujeron a paso con peligrosas grietas, se convirtieron en la rutina tortuosa de las obras de remodelación en la línea dos del sistema colectivo metro los días previos a la entrega en el 21 de mayo de 2026.

Los pasajeros dudaban que estos trabajos terminaran a tiempo, ya que tenían que sortear montes de residuos de construcción y demolición que cubrieron los pasillos. Uno de los comerciantes señaló que las obras afectaban a su negocio, ya que el polvo generaba problemas respiratorios y alteraba la calidad de la comida

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