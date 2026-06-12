Remodelando la vida: cómo rediseñar el futuro a partir del presente

Reflexión sobre la capacidad de transformar nuestra vida de la misma manera que se remodela una casa antigua, cambiando pensamientos y creencias para construir un futuro con propósito y satisfacción.
Me he estado preguntando cómo transformar la vida, como lo hacenthose parejas en los programas de remodelación . Ellos toman casas en condiciones deplorables y las convierten en espacios magníficos, decorados con diseños que dan nueva vida tanto a la estructura como a quienes las habitarán.
Nuestra propia existencia guarda un paralelismo notable: ya estamos vividos hasta el instante presente, no podemos deshacer ningún paso ya andado, pero desde hoy podemos diseñar lo que viene. Podemos cambiar colores, direcciones, gustos, pensamientos, creencias y metas. Esto no implica renegar del pasado ni arrepentirse de decisiones pasadas, ¡y cuidado! no se trata de dar pasos hacia atrás, pues la historia de nuestra vida no puede desandarse; todo avanza hacia el futuro.
Lo que hace especial ese trabajo de remodelación es la visión que logran tener de lo que puede llegar a ser un espacio que, en el presente, parece no tener nada que ofrecer. Si sientes que tu vida ha perdido sentido y propósito, quizás usar la creatividad y atreverte a imaginar lo que puede ser… en realidad hay pocos límites.
No todos poseen la habilidad de visualizar algo mejor y a la vez alcanzable, pero moviéndonos poco a poco podemos terminar en un espacio que nos brinde mucha satisfacción y un estado de contento profundo. Hoy, al trabajar con una mujer, me di cuenta de que podría cambiar mucho en su vida si lograra ajustar algunos de sus pensamientos habituales, que ella entretiene como justificaciones para no hacer cosas que podrían darle un giro importante a ciertos aspectos de su existencia.
Cierto es que es fácil decirlo y difícil ejecutarlo; sin embargo, a lo largo de varios años he visto a esta mujer transformar muchas de sus creencias. Si ella puede, nosotros también podemos
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