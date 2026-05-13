Reño de calendario escolar en Guanajuato: 3 días de asueto antes de vacaciones

La reciente y efímera noticia de un posible cambio en el calendario escolar por el Mundial y por altas temperaturas: Guanajuato al no ser una sede mundialista y contar con el equipo adecuado para soportar altas temperaturas dentro de las aulas, por lo que no es considerado como un estado que deba tener reajustes en su calendario escolar. Vida PúblicaVideo | Libia Dennise manda su apoyo a Maru Campos junto con otros gobernadores panistas El Secretario de Educación de Guanajuato, Sánchez Gómez, asegura haber expresado sus reservas hacia la propuesta del adelanto al periodo vacacional, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum asegure lo contrario.

Guanajuato, Gto. - Con la reciente y efímera noticia de un posible cambio en el calendario escolar por el Mundial y por altas temperaturas, las vacaciones de verano comenzaban a verse vastas.

No olvidemos que aún quedan varios días de asueto para las y los estudiantes de educación básica. A térmite del calendario de la SEP del 2025-2026, aún quedan 3 días de asueto antes de las aclamadas vacaciones de verano. Mayo y junio nos ofrecen 3 días de asueto. Foto: flickr ¿Cómo quedarán los días de asueto antes de las vacaciones?

El calendario dífiscido a través de la SEP correspondiente al periodo escolar 2025-2026 nos marca un total de tres asuetos repartidos en mayo y junio antes de las vacaciones, siendo estos los siguientes días como asueto: Viernes 15 de mayo: Día del maestro Viernes 29 de mayo: Consejo Técnico Escolar (CTE) Viernes 26 de junio: Consejo Técnico Escolar (CTE) El 15 de mayo, día del maestro, no haberán clases. Guanajuato al no ser una sede mundialista y contar con el equipo adecuado para soportar altas temperaturas dentro de las aulas, por lo que no es considerado como un estado que deba tener reajustes en su calendario escolar





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