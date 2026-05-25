El Partido Acción Nacional (PAN) en Veracruz está renovando su Comité Directivo Estatal a través de un proceso interno que concluirá el 20 de junio. Por primera vez, una mujer encabezará la presidencia estatal del partido.

En Veracruz , el Partido Acción Nacional (PAN) está renovando su Comité Directivo Estatal a través de un proceso interno que concluirá el 20 de junio.

Según el dirigente estatal Federico Salomón Molina, esta renovación marcará un hito importante para el partido, ya que por primera vez una mujer encabezaría la presidencia estatal. El proceso de renovación fue precedido por consultas a las estructuras municipales del partido, donde 119 órganos directivos municipales fueron convocados, de los cuales 112 sesionaron y 103 respaldaron el método de elección que se aplicará para definir a la nueva dirigencia.

El dirigente estatal señaló que la participación de los comités municipales forma parte de la representación interna del partido y que la decisión final quedará en manos del Consejo Estatal, que elegirá a la próxima dirigencia el 20 de junio. Además, el PAN en Veracruz está viviendo un momento importante, según expresó Salomón Molina, y es un momento para seguir construyendo juntas y juntos el partido que Veracruz necesita.

La convocatoria para la renovación del Comité Directivo Estatal ya se encuentra disponible en los estrados físicos y electrónicos del partido, donde la militancia podrá consultar las bases, requisitos, fechas y lineamientos que regirán la elección interna. El dirigente panista informó que el Comité Ejecutivo Nacional del PAN emitió la convocatoria para la renovación de la dirigencia estatal la noche del jueves 21 de mayo, conforme a los estatutos y reglamentos internos de Acción Nacional.

La renovación del Comité Directivo Estatal forma parte de la vida institucional del PAN y permitirá definir el rumbo del partido en la entidad para los próximos años. El proceso de renovación del Comité Directivo Estatal del PAN en Veracruz es resultado de una amplia participación de las estructuras en todo el estado, y es un momento histórico para el partido, ya que por primera vez una mujer encabezará la dirigencia estatal.

La renovación del Comité Directivo Estatal del PAN en Veracruz es un paso importante hacia la consolidación del partido en la entidad y hacia la definición de su rumbo para los próximos años. La participación de los comités municipales en el proceso de renovación es fundamental para garantizar la representación interna del partido y la voz de la militancia en la toma de decisiones.

El proceso de renovación del Comité Directivo Estatal del PAN en Veracruz es un ejemplo de la importancia de la participación ciudadana en la vida política del país y de la necesidad de la representación interna en la toma de decisiones. La renovación del Comité Directivo Estatal del PAN en Veracruz es un paso importante hacia la consolidación del partido en la entidad y hacia la definición de su rumbo para los próximos años.

La participación de los comités municipales en el proceso de renovación es fundamental para garantizar la representación interna del partido y la voz de la militancia en la toma de decisiones. El proceso de renovación del Comité Directivo Estatal del PAN en Veracruz es un ejemplo de la importancia de la participación ciudadana en la vida política del país y de la necesidad de la representación interna en la toma de decisiones





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