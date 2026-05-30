Renovación del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) por parte del Gobierno federal y la iniciativa privada

El Gobierno federal y la iniciativa privada renovaron el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), un acuerdo mediante el cual se mantendrá en 910 pesos el precio máximo de una canasta básica integrada por 24 productos de consumo esencial, con el objetivo de contener la inflación y proteger el poder adquisitivo de las familias mexicanas.

El Gobierno federal y la iniciativa privada renovaron este viernes el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), acuerdo mediante el cual se mantendrá en 910 pesos el precio máximo de una canasta básica integrada por 24 productos de consumo esencial, con el objetivo de contener la inflación y proteger el poder adquisitivo de las familias mexicanas.

Durante la firma del acuerdo en Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el programa ha sido clave para evitar un mayor impacto inflacionario en el país, particularmente entre los sectores más vulnerables. La inflación general se desaceleró durante la primera quincena de mayo y disminuyó 0.16 puntos porcentuales, por lo que su ubicó en 4.11 por ciento a tasa anual.

"Es realmente importantísimo lo que estamos haciendo. Si no hubiéramos hecho nada, la inflación probablemente estaría en 10 o 12 por ciento, y no hay nada que le haga más daño a la economía y particularmente a las familias de menos recursos que la inflación, porque representa adquirir menos y afectar la vida familiar", señaló.

"Decidimos no cruzarnos de brazos sino trabajar", expresó Claudia Sheinbaum, quien además destacó el acuerdo alcanzado con gasolineros para mantener el precio de la gasolina magna por debajo de los 24 pesos y el diésel en alrededor de 27 pesos mediante incentivos. Por su parte, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, destacó que la renovación del Pacic representa un "compromiso social con millones de familias mexicanas" en un contexto internacional marcado por volatilidad en los mercados y presiones inflacionarias.

El funcionario aseguró que el acuerdo envía una señal de confianza y estabilidad económica al país, además de reflejar finanzas públicas sólidas y capacidad de diálogo entre los sectores productivos. El programa incluye alimentos y productos esenciales como carne de pollo, res, cerdo, pescado, huevo, leche, pan, tortilla, frutas, verduras, aceite vegetal, azúcar, granos y algunos artículos de higiene personal.

De acuerdo con Hacienda, la renovación del acuerdo busca consolidar al Pacic como una política pública permanente dentro del Plan Nacional de Desarrollo y del llamado Plan México, dejando atrás su carácter emergente surgido durante la crisis inflacionaria global de 2022. En representación del sector privado, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora Icaza, calificó el Pacic como un acuerdo voluntario "inédito" entre empresarios y gobierno; recordó que en 2022 la inflación en México llegó a niveles cercanos al nueve por ciento y que, gracias a este paquete contra la inflación, logró reducirse hasta alrededor de 4.5 por ciento.

Por su parte, la mandataria destacó que los conflictos internacionales, particularmente en Medio Oriente y el impacto sobre el mercado petrolero, han elevado los precios de energéticos en distintos países, generando presiones inflacionarias que afectan directamente el costo de vida.

"Y lo que decidimos hacer es no cruzarnos de brazo, sino trabajar", afirmó Sheinbaum al reconocer la participación de productores, distribuidores, tiendas de autoservicio y organismos empresariales. El nuevo acuerdo cuenta con la participación de 32 empresas proveedoras y cadenas comerciales, entre ellas tiendas afiliadas a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) y corporativos de autoservicio.

Este viernes, la Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina en el municipio de Lerma, Estado de México, donde destacó la importancia de la educación pública, los programas sociales y el papel de las mujeres en la transformación del país. Durante su mensaje ante estudiantes, madres y padres de familia, la mandataria aseguró que actualmente 32 millones de familias mexicanas reciben algún apoyo social gracias a los programas del bienestar impulsados por el Gobierno federal.

"¿Existía esto antes? ¿A poco subimos los impuestos? Entonces, ¿de dónde hay dinero? Pues de administrar los recursos del pueblo de manera honesta.

Antes se iba en la corrupción y ahora se le regresa al pueblo de México en programas del bienestar", afirmó. Claudia Sheinbaum señaló que la educación es una prioridad para su administración y aseguró que las escuelas públicas cuentan con los mejores docentes del país.

"Durante muchos años nos dijeron que la educación particular era mejor, que las escuelas privadas son mejores que las públicas. Pues es falso, no es cierto. La mejor escuela es la escuela pública, porque tenemos a las mejores maestras y maestros de México en el magisterio nacional", expresó. La Presidenta pidió a las y los estudiantes aprovechar los apoyos otorgados mediante las becas y corresponder con buen desempeño escolar.

Asimismo, destacó la relevancia de fomentar el amor por México y el conocimiento de la historia nacional. "Ser mexicana y mexicano es un privilegio", afirmó





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