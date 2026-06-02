Renovación del Sistema de Transporte Metropolitano en Hidalgo

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, anunció la renovación del Sistema de Transporte Metropolitano con una nueva flota de 140 unidades y una inversión de 730 millones de pesos.

La restauración del Sistema de Transporte Metropolitano en Hidalgo cuenta con una nueva flota de 140 unidades, cuya inversión es de 730 millones de pesos.

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, informó la renovación del sistema con una inversión histórica. Menchaca Salazar expresó que el equipo de trabajo estuvo trabajando para aterrizar las preocupaciones de los usuarios y tener un sistema digno, a un costo que no excede lo que se venía cobrando, los 10 pesos.

La reestructuración del sistema también incluye la rehabilitación de las 34 estaciones del sistema, a través de una inversión de 195 millones de pesos; así como una mejora en las condiciones laborales para el personal. La secretaria de Movilidad y Transporte, Lyzbeth Robles Gutiérrez, precisó que la transformación del Sistema de Transporte Metropolitano es la respuesta a una exigencia de la población.

En un mes, el Sistema Transporte Estatal tomará el control del Sistema de Transporte Metropolitano e intensificarán las capacitaciones para las y los conductores. El oficial mayor del gobierno estatal argumentó que tras 11 años de operación del Tuzobús, concretaron la reestructuración, debido al uso correcto de los recursos públicos, con una gestión de 130.5 millones de pesos a través del modelo de arrendamiento, frente a la compra y mantenimiento de los autobuses.

La nueva flota de 140 unidades cuenta con capacidad de 80, 50 y 15 pasajeros





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