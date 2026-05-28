Renovación del Tren Ligero El Ajolote avanza entre cierres temporales y reprogramaciones de obra

A pesar de haber entregado la modernización del Tren Ligero El Ajolote, el gobierno de la CDMX informa que continúan obras, cierres de estaciones y reprogramación de trabajos en la Terminal Tasqueña, con una inversión cercana a los 2 400 millones de pesos.

El Gobierno de la Ciudad de México concluyó la entrega formal de la renovación del Tren Ligero El Ajolote hace dieciséis días, aunque la obra de modernización sigue en marcha y ha generado una serie de interrupciones temporales en varias estaciones.

A un día del inicio previsto de la colocación de un juego de cambio de vía y los ajustes a la catenaria en la Terminal Tasqueña, el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) comunicó que los trabajos fueron reprogramados indefinidamente. En un comunicado del 26 de mayo, el STE había anunciado que entre el 28 de mayo y el 2 de junio se ejecutarían esas tareas, manteniendo el servicio entre la terminal de Xochimilco y la estación Ciudad Jardín, mientras que el tramo restante hasta Tasqueña contaría con el apoyo de unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

Sin embargo, la reprogramación obliga a los usuarios a planificar sus desplazamientos con antelación y a estar atentos a las nuevas fechas que el ente operativo publique. Durante el proceso de modernización, que abarca la intervención integral de diecisiete de las dieciocho estaciones del corredor, se llevaron a cabo obras de rehabilitación en las instalaciones eléctricas, la iluminación, los andenes, las cubiertas y el recubrimiento de los pisos.

Algunas estaciones se vieron obligadas a cerrar temporalmente por trabajos de mantenimiento en sus escaleras de acceso. Por ejemplo, la estación Ciudad Jardín permaneció cerrada del 21 al 23 de mayo, La Virgen no prestó servicio del 18 al 20 de mayo y Xotepingo estuvo fuera de operación del 15 al 18 de mayo.

Estas cerraduras fueron necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios y para permitir la sustitución de materiales desgastados, pero también generaron incomodidad para los pasajeros habituales, que debieron buscar rutas alternas o utilizar los servicios de la RTP como sustituto. La inversión destinada a la modernización del Tren Ligero El Ajolote asciende a casi dos mil cuatrocientos millones de pesos, una cifra que refleja la prioridad que la administración local otorga a la mejora de la infraestructura de transporte urbano.

El proyecto busca no solo aumentar la capacidad y la fiabilidad del servicio, sino también ofrecer mayores estándares de accesibilidad y confort, con la incorporación de sistemas de señalización más avanzados y la renovación de los sistemas de catenaria. A pesar de los contratiempos en la programación de algunos trabajos, la autoridad ferroviaria reitera su compromiso de concluir las obras lo antes posible, garantizando que la red de tren ligero cumpla con los niveles de calidad esperados por la ciudadanía.

Los usuarios están invitados a seguir las actualizaciones oficiales a través de los canales de comunicación del STE y a reportar cualquier incidencia para que se puedan tomar medidas correctivas rápidamente





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