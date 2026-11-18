TV Azteca confirma reestructuración total de sus noticieros tras el anuncio del 4 de agosto. Javier Alatorre se mantiene y Carolina Rocha se despide. Conoce los nuevos horarios y presentadores de la renovación.

La televisora mexicana TV Azteca ha llevado a cabo una renovación integral de su barra informativa mediante un ajuste significativo en la conducción de sus emisiones diarias y de fin de semana. Este cambio estructural abarca la programación que se extiende de lunes a sábado, superando las categorías tradicionales de telenovelas, programas nacionales e internacionales, así como reality shows. La noticia se consolidó el lunes 31 de agosto con la salida oficial de la periodista Carolina Rocha tras ocho años al frente de Hechos Sábado.

El origen del anuncio y el liderazgo corporativo

El proceso de modernización que encabeza Luciano Pascoe, titular de Noticias y Comunicación, cobró visibilidad pública a partir de un video publicado el pasado 4 de agosto. En dicho material, una periodista mostró cómo sería la posible reestructuración interna dentro de los noticieros de la televisora. La empresa enmarcó explícitamente estos cambios dentro de un plan de modernización diseñado estratégicamente para atraer a nuevos espectadores al canal.

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Modificaciones en los bloques matutinos y del mediodía

El espacio matutino Hechos Primera Línea, el cual es transmitido de 5:50 a 7:00 de la mañana, será renombrado a Hechos Contigo con Jorge Zarza y Alejandra Molina al frente. Más adelante en Hechos AM, horario de 7:00 a 9:00 am, salen de la conducción Vaitiare Mateos, Otoniel Martínez y Leonardo Arriaga, quien anteriormente asumía la conducción en ADN Noticias. Alejandro Villalvazo seguirá liderando Hechos Meridiano de 14:00 a 15:00 horas, pero ahora en dupla con Christian Lara. Este movimiento implica la salida de Lucy Bravo, quien ahora da el salto al espacio estelar de ADN Noticias.

Continuidad de Javier Alatorre y nuevos talentos

Tras varios rumores circulados a través de redes sociales donde se especulaba la posible salida de Alatorre de Hechos Noche tras más de tres décadas en el programa, Javier Alatorre seguirá como el conductor estrella de este noticiero nocturno de las 22:30 a 23:15 horas. Carolina Rocha, quien sale de Hechos Sábado tras ocho años de conducción, confirmó su despedida el 31 de agosto durante su última emisión. Así, tras casi una década en el programa, Carolina Rocha cerró una etapa en Hechos Sábado y en TV Azteca.

Cambios sabatinos y la excepción del domingo

El espacio sabatino quedará ahora en manos de Claudia Echeverry, quien se suma como la nueva titular del programa reemplazando a Rocha. Por otro lado, el único horario que no sufrió ningún cambio fue el de Hechos Domingo, pues el noticiero se mantiene con Juan Manuel Jiménez como conductor individual. Esta estabilidad contrasta con las otras franjas horarias que han experimentado rotaciones significativas.