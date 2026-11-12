Rentabilidad Cetes directo Aguinaldo Diciembre 2024 Tasas Banxico

Descubre cuánto gana tu aguinaldo en Cetes directo al 25 de diciembre con la tasa del Banxico de 6.25%. Simulaciones reales de ganancias y vencimientos.

Si tu aguinaldo llega antes de la segunda mitad de diciembre y decides colocarlo en Cetes, habrás generado entre unos pocos pesos y un par de cientos al 25 de diciembre. La ganancia depende estrictamente de la fecha de compra y del monto invertido. No se trata de que los instrumentos rindan poco, sino que operan con plazos mínimos de 28 días.

Lógica de Subastas y Plazos

Los Cetes se compran mediante subastas semanales del Banco de México. La liquidación de estos valores ocurre dos días hábiles después de la subasta. Esto significa que el tiempo entre invertir y empezar a generar intereses es crítico.

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En la subasta realizada el 10 de noviembre, los Cetes a 28 días registraron una tasa de 6.20% anual. Este porcentaje representa una disminución de 30 puntos base respecto a niveles anteriores. La tendencia general indica una caída continua en las tasas.

Esta baja se debe al recorte que el Banxico implementó el 5 de noviembre. La autoridad monetaria redujo su tasa de referencia a 6.25%. Es el nivel más bajo registrado desde 2022. La tasa que encuentres en diciembre podría ser distinta a la actual.

Simulaciones de Ganancias Diarias

Los Cetes pagan interés simple sobre una base de 360 días. La fórmula es capital por tasa por días dividido entre 360. Con una tasa del 6.20%, cada 10 mil pesos generan aproximadamente 1.72 pesos brutos por día.

Si recibes el aguinaldo antes del 30 de noviembre y compras en la subasta del 1 de diciembre, los títulos llegan el 3 de diciembre. Tienes 22 días de rendimiento. Invertir 10 mil pesos da 37.89 pesos. Invertir 20 mil pesos da 75.78 pesos. Invertir 50 mil pesos da 189.44 pesos.

Si lo recibes a inicios de diciembre y compras el 8, los títulos llegan el 10 de diciembre. Acumulas 15 días de rendimiento. Con 10 mil pesos ganas 25.83 pesos. Con 20 mil pesos ganas 51.67 pesos. Con 50 mil pesos ganas 129.17 pesos.

Si el ingreso es a mediados de mes y compras en la subasta del 15, los títulos llegan el 17 de diciembre. Solo acumulas 8 días de rendimiento. Obtienes 13.78 pesos con 10 mil. Obtienes 27.56 pesos con 20 mil. Obtienes 68.89 pesos con 50 mil.

Si recibes el dinero entre el 18 y el 20 de diciembre y alcanzas la subasta del 22, los títulos llegan el 24 de diciembre. Acumulas apenas 1 día de rendimiento. Ganas 1.72 pesos con 10 mil. Ganas 3.44 pesos con 20 mil. Ganas 8.61 pesos con 50 mil.

Retenciones Fiscales y Vencimientos

En 2026, la retención provisional de Impuesto Sobre la Renta es de 0.90% anual sobre el capital invertido. Esta tasa se lleva aproximadamente el 14% de los intereses brutos generados. Es necesario considerar este costo para calcular la ganancia neta real.

Todos los Cetes a 28 días comprados en diciembre vencen entre el 31 de diciembre y el 21 de enero. No puedes retirar el dinero antes de que venza. Para cobrar capital e intereses antes de Navidad, debes comprar en la subasta del 17 de noviembre. Otro plazo es la subasta del 24 de noviembre.

Solo es posible alcanzar esos vencimientos si tu empresa anticipa el pago. La Ley Federal del Trabajo exige pagar el aguinaldo antes del 20 de diciembre. Este año cae en domingo, así que muchas empresas pagan el viernes 18.

Recomendaciones de Inversión

La plataforma Cetesdirecto permite compras desde 100 pesos sin comisiones. Si el dinero es para gastos navideños, los Cetes no son prácticos. Conviene considerar opciones de liquidez diaria en ese caso.

Si es ahorro que puedes dejar quieto, los Cetes son una opción de bajo riesgo. El rendimiento real depende de la inflación. Las cifras presentadas son estimaciones basadas en la tasa del 10 de noviembre.