Renuncia Adán Augusto López Beltrán a la Secretaría de Organización de Morena

El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Adán Augusto López Beltrán, renunció a la Secretaría de Organización de Morena y anunció que contenderá por el cargo de diputado federal en el VI Distrito Electoral Federal de Tabasco.

El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Adán Augusto López Beltrán , renunció a la Secretaría de Organización de Morena y anunció que contenderá por el cargo de diputado federal en el VI Distrito Electoral Federal de Tabasco.

En una carta, López Beltrán explicó que su decisión se debió a que quiere contender por el cargo de diputado federal en el VI Distrito Electoral Federal de Tabasco, que comprende los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa. Añadió que su compromiso con los ideales de Morena seguirá vigente y con más fuerza que nunca.

La renuncia de López Beltrán se produce en un momento en el que la dirigencia nacional de Morena habla de la salida de otros líderes del partido, como Andrés Manuel López Beltrán de la Secretaría de Organización. La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, aseguró que no tenía conocimiento de la renuncia de López Beltrán y que con él trabajaba muy bien.

Sin embargo, la renuncia de López Beltrán ha generado especulaciones sobre su posible salida del partido. La carta de López Beltrán también ha generado especulaciones sobre su posible salida del partido, ya que en ella se menciona que su compromiso con los ideales de Morena seguirá vigente y con más fuerza que nunca.

La renuncia de López Beltrán se produce en un momento en el que la dirigencia nacional de Morena habla de la salida de otros líderes del partido, como Andrés Manuel López Beltrán de la Secretaría de Organización. La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, aseguró que no tenía conocimiento de la renuncia de López Beltrán y que con él trabajaba muy bien.

La renuncia de López Beltrán ha generado especulaciones sobre su posible salida del partido, ya que en la carta se menciona que su compromiso con los ideales de Morena seguirá vigente y con más fuerza que nunca





El_Universal_Mx / 🏆 7. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Morena Adán Augusto López Beltrán Secretaría De Organización Diputado Federal VI Distrito Electoral Federal De Tabasco

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Van contra Adán AugustoEl “hermano” de AMLO, Adán Augusto López Hernández, hace rato está bajo la mira de autoridades en EU

Read more »

Desmiente Adán Augusto problemas de salud y expresa apoyo a Andy rumbo a diputación en TabascoEl legislador de Morena se presentó en el salón de sesiones de la Comisión Permanente y declaró a los reporteros que se encuentra bien de salud

Read more »

“Caminando va a ganar”: esto dijo Adán Augusto López sobre la candidatura de “Andy” López Beltrán“Si me invitan lo acompañaría con mucho gusto”, dice el senador morenista sobre la posibilidad de participar en la campaña del hijo de AMLO.

Read more »

Adán Augusto da respaldo a Andy López tras dejar Secretaría de Organización de Morena‘Caminando va a ganar’

Read more »