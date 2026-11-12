Renuncia de Jensen Huang en NVIDIA ante escándalos y presión política

Jensen Huang deja NVIDIA tras reportes de infidelidades y escrutinio por exportaciones a China. El consejo busca sucesor mientras el Congreso prepara audiciones sobre seguridad nacional.

Jensen Huang, cofundador y director ejecutivo de NVIDIA, ha anunciado oficialmente su renuncia a la compañía tras una semana marcada por graves escándalos personales y creciente presión política. Esta decisión se produce poco después de que The New York Times publicara reportes detallados sobre sus supuestas relaciones extramatrimoniales, incluyendo vínculos con una ejecutiva de la firma y con la empresa asiática Mega Speed, lo que ha disparado las alarmas sobre seguridad nacional en Washington.

Detalles de la Renuncia y el Reemplazo

Jensen Huang presentó su dimisión a principios de esta mañana, momento en el cual las acciones de la gigante de semiconductores comenzaron a experimentar una caída significativa en el mercado bursátil. El consejo de administración de NVIDIA se reunió el miércoles por la noche para evaluar la situación crítica y determinar el futuro liderazgo de la organización, considerando la gravedad de los reportes publicados horas antes sobre su relación con Kimberly Powell, una ejecutiva de alto rango dentro de la empresa.

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Ante la vacante repentina en la cima corporativa, el consejo ha designado a la directora financiera de NVIDIA, Collette Crest, para asumir el cargo de directora ejecutiva de forma interina. Esta medida busca garantizar la continuidad operativa de la compañía mientras se lleva a cabo el proceso para identificar y nombrar a un sucesor permanente que pueda restaurar la estabilidad y la confianza de los inversores y accionistas.

Presión Política y Seguridad Nacional

La dimisión de Huang no ocurre en el vacío, sino que responde en parte al intenso escrutinio del gobierno de Estados Unidos sobre las ventas de chips a empresas extranjeras, específicamente a Mega Speed con sede en Singapur. El presidente del comité de asuntos exteriores de la Cámara de Representantes ha informado que Jensen Huang comparecerá ante el Congreso antes del Día de Acción de Gracias, participando en audiencias conjuntas con varios comités legislativos para explicar sus decisiones comerciales y responder a las acusaciones de espionaje.

La situación ha escalado hacia el Departamento de Comercio, donde varios legisladores republicanos han exigido explicaciones y la comparecencia del secretario Howard Lucker. Estos políticos argumentan que la administración anterior privilegió los intereses de las empresas tecnológicas privadas por encima de la seguridad nacional. Varios miembros del Congreso han manifestado su deseo de que la administración de Donald Trump adopte una postura más firme respecto a las exportaciones de chips a países como China, impulsando legislación que endurezca estas restricciones.

Reacciones del Sector Tecnológico

El panorama empresarial alrededor de NVIDIA se ha intensificado con declaraciones directas de figuras clave de la industria. Elon Musk respondió públicamente a un blog financiero en la plataforma X, donde se sugería su contratación, asegurando que sería un honor contar con el fundador de NVIDIA en su equipo de trabajo. Esta intervención ha generado especulación sobre posibles colaboraciones futuras, aunque por ahora se mantiene la separación entre ambas corporaciones tecnológicas.

Mientras tanto, el presidente Donald Trump ha sugerido que Tim Cook, el director ejecutivo de Apple, podría ser un excelente candidato para asumir la dirección de la empresa de semiconductores. Estas declaraciones externas reflejan la incertidumbre que rodea al liderazgo de NVIDIA y la búsqueda activa de alternativas ejecutivas que puedan navegar la compleja intersección entre las innovaciones en inteligencia artificial y las restricciones geopolíticas globales.