Renuncia de Ricardo García en Guanajuato: Llamado a un sucesor técnico para la Diversidad

Activistas piden a la gobernadora de Guanajuato designar a un sucesor técnico y sensible tras la renuncia de Ricardo García, advertido sobre riesgos para los derechos LGBT en el periodo electoral.

La renuncia de Ricardo García a la Subsecretaría de Diversidad en Guanajuato ha generado una alerta inmediata entre organizaciones de derechos humanos y colectivos LGBTQ+, quienes han exhortado a la gobernadora estatal a seleccionar con extrema cautela a su próximo sucesor. Este llamado surge en un contexto político delicado, marcado por la proximidad del próximo ciclo electoral, lo que exige que el nuevo titular cuente con una preparación técnica rigurosa y una sensibilidad innegable hacia las necesidades específicas de las diversas comunidades LGBT en la entidad.

Críticas a las trabas estructurales del gobierno estatal

Ricardo García oficializó su salida de la dependencia, alegando que las restricciones políticas y las limitaciones internas del gobierno estatal han frenado sustancialmente los avances en la agenda de derechos sexuales, reproductivos y de la población LGBT. Aunque los líderes de los colectivos reconocen que su departure tomó por sorpresa a muchas de las agrupaciones, señalan que ya se percibían tensiones evidentes en el funcionamiento diario de la Subsecretaría y dificultades persistentes para concretar políticas que beneficiaran a la ciudadanía vulnerable.

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Evaluación del desempeño y legado de García

Los representantes de los defensores de los derechos LGBTQ+ coincidieron en calificar a Ricardo García como un funcionario altamente trabajador y constante en su labor diaria, destacando que su dedicación era un atributo que no todas las figuras públicas poseen. Sin embargo, enfatizaron que enfrentó un techo de cristal político y estructural que obstaculizó mayores progresos, citando como ejemplo concreto la imposibilidad de avanzar significativamente en temas críticos como el acceso legal y seguro al aborto en la región.

Responsabilidad política de la elección del sucesor

La responsabilidad de designar al nuevo titular recae ahora exclusivamente en la gobernadora de Guanajuato, quien debe priorizar a una persona altamente preparada y capaz de gestionar la complejidad de las distintas realidades que existen en los municipios del estado. Los activistas advierten que el perfil requerido no debe concentrarse únicamente en acciones de imagen, toma de fotografías o materiales de difusión superficial, sino que debe impulsar políticas públicas tangibles que se traduzcan en resultados medibles y efectivos para la protección de los derechos humanos.

Riesgos en el escenario electoral y pendientes pendientes

Existe una preocupación significativa sobre la posibilidad de que se produzcan retrocesos en los derechos de la población LGBT, un fenómeno que ha ocurrido en otras entidades gobernadas por partidos con ideologías similares durante sus periodos de administración. Los expertos señalan que el próximo año electoral representa un escenario altamente complicado, ya que durante los procesos políticos suele incrementarse la frecuencia de ataques y discursos de odio dirigidos contra esta población minoritaria.

Necesidad de un perfil aguerrido y defensor de derechos

Para mitigar estos riesgos, se considera imperativo que quien asuma la subsecretaría tenga una personalidad aguerrida, con la capacidad firme para defender los derechos humanos y mantener el trabajo institucional sin perder el rumbo. Además, deberá asumir la gestión pendiente de la instalación de la oficina de la diversidad sexual, un trámite que no ha avanzado por razones burocráticas y que requiere una nueva estrategia de sensibilización y diálogo con las autoridades competentes para lograr su concreción.