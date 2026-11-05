Renuncia de Santiago Peña por crisis bancaria en Paraguay

El presidente paraguayo renunció el 5 de noviembre de 2026 tras el escándalo financiero de Ueno Bank. La intervención del BCP y las conexiones con su familia detonaron su juicio político y caída del gobierno.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, renunció al cargo el jueves 5 de noviembre de 2026. Su decisión se produce tras una crisis financiera que involucra a Ueno Bank y un intenso proceso de juicio político iniciado por la legislatura.

Intervención bancaria por solvencia crítica

El Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó la resolución de Ueno Bank tras detectar un índice de solvencia inferior al 50 por ciento del mínimo legal. La medida fue aprobada por unanimidad el 2 de noviembre y comunicada oficialmente al día siguiente. Los reguladores identificaron irregularidades durante la supervisión de los estados financieros de la institución, lo que generó alarma en sus 2.9 millones de clientes.

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Irregularidades crediticias y investigaciones penales

El organismo supervisor reportó préstamos incumplidos a empresas vinculadas al grupo económico que controlaba la entidad. Estas operaciones violaban los límites legales y presentaban deficiencias documentales y errores en la evaluación de riesgos. El Ministerio Público de Paraguay imputó a 27 personas el 4 de noviembre por delitos que incluyen conducta indebida, estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio.

Vínculos familiares y conflicto de intereses

La escalada política derivó de los antecedentes empresariales del mandatario con el Grupo Vázquez, conglomerado asociado al banco. Aunque Peña afirmó haber vendido sus acciones en Ueno Holding en marzo de 2025, los legisladores cuestionaron estos nexos. Además, se criticó el nombramiento de Carlos Carvallo, exejecutivo de Financiera Ueno, como presidente del BCP en 2023.

Consecuencias económicas y dimisión del regulador

La crisis financiera obligó a ajustes contables que deterioraron la liquidez del banco. Se investigan operaciones por aproximadamente 74.4 millones de dólares relacionadas con la transferencia de una cartera crediticia. Carlos Carvallo renunció el 3 de noviembre tras conocerse la intervención, mientras se cuestiona la concentración de recursos del Instituto de Previsión Social (IPS) en Ueno Bank.

Efectos políticos sobre la administración vigente

Los diputados utilizaron el caso para impulsar el juicio político contra Santiago Peña, argumentando conflictos de interés en su gestión. La intervención de la entidad bancaria reveló una compleja red de vínculos que afectó la estabilidad del gobierno. La salida del presidente marca el fin de su mandato y el inicio de una nueva etapa política en Paraguay tras este escándalo sistémico.