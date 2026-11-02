Renuncia de Taddei y crisis de autonomía del INE por corrupción

Guadalupe Taddei renuncia al INE bajo sospechas de corrupción. Se analiza la crisis de autonomía institucional y el diseño de la nueva convocatoria electoral para su sucesión.

Guadalupe Taddei es la primera presidenta del Instituto Nacional Electoral en dejar su cargo bajo sospechas formales de corrupción. El periódico Reforma documentó que en 2025 el instituto adjudicó de manera directa dos contratos por valor de 197.6 millones de pesos. Estos fondos estaban destinados a la producción de material para la elección judicial y fueron asignados a empresas propiedad de los hermanos Hernández Casillas.

Investigación y renuncia por conflicto de interés

La prensa ha documentado que una de estas empresas mantenía una relación personal con la consejera Taddei. Ante estos hechos, la Auditoría Superior de la Federación abrió una investigación de oficio el 23 de octubre. La investigación se centra en indicios de conflicto de interés, colusión y triangulación de recursos. Tres días después, Taddei entregó su renuncia en la Cámara de Diputados.

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Estos hechos siguen en proceso de investigación y conviene no darlos por juzgados de manera anticipada. Sin embargo, el episodio revela aspectos críticos sobre el diseño del órgano electoral. También expone una conclusión equivocada que ya comienza a circular en diversos espacios de discusión pública.

Caída por presión política y falta de mecanismos

Lo primero que llama la atención es que ningún mecanismo formal operó para su salida. Taddei no fue removida por juicio político. Tampoco fue separada por el Órgano Interno de Control. El Consejo General, que no tiene esa facultad, tampoco la destituyó.

La presidenta cayó por una secuencia de reportajes periodísticos y por una señal clara del Ejecutivo. El 23 de octubre, la Presidenta declaró que no debía haber ninguna sombra de corrupción en el INE. Afirmó que la renuncia dependía exclusivamente de Taddei. El 26 de ese mes, Taddei renunció.

Que una presidenta cuestionada se vaya es una buena noticia para la transparencia. Sin embargo, que el momento de su salida lo haya marcado Palacio Nacional es un dato crucial. Este hecho indica problemas sobre la autonomía del INE que no deberían pasar desapercibidos. La misma vía que esta vez sirvió para sacar a alguien que debía irse puede servir en otro momento para presionar a alguien que debería quedarse.

Discrecionalidad legal y reforma judicial

Lo segundo es que la discrecionalidad que hoy se investiga no fue una invención de Taddei. Fue una facultad que el Congreso le entregó formalmente. En octubre de 2024, mientras el Senado discutía las leyes secundarias de la reforma judicial, se añadió una modificación al artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Esta modificación no venía en la iniciativa original. Permitió a la presidencia del INE nombrar directamente a los titulares de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas. Antes, esos nombramientos requerían ocho votos del Consejo General. La reforma amplió además las atribuciones de la Junta General Ejecutiva.

La Junta está presidida por la titular del INE e integrada en buena medida por funcionarios que ella misma podía designar. Los órganos colegiados existen precisamente para que la integridad de una institución no dependa de la integridad de una sola persona. El Congreso desmontó ese contrapeso de contrabando, en una reforma que trataba de otra cosa.

Ahora, los mismos grupos parlamentarios presentan iniciativas para devolverle al Consejo la facultad de aprobar los nombramientos. Buscan revisar en un mes la legalidad e idoneidad de los que se hicieron desde entonces. Habría costado mucho menos no quitar ese mecanismo de control.

Origen del cargo y nueva convocatoria electoral

Conviene desmontar una idea que ya se escucha en pasillos y en redes. Se afirma que Taddei llegó por ser mujer y que ahí empezó el problema. No es así. Taddei llegó a la presidencia en marzo de 2023 por insaculación. Esto significa que fue elegida por sorteo.

La Cámara de Diputados no alcanzó la mayoría de dos tercios para designar a nadie. Gobernó el instituto con las facultades que el Congreso le entregó un año y medio después. El género no eligió a Taddei ni le dio superpoderes. Lo hicieron una regla de designación que premia la falta de acuerdos con una tómbola y una reforma legal.

Atribuir el resultado a la convocatoria paritaria es confundir la puerta por la que entró con las llaves que le dieron adentro. Hacerlo es convertir en sospechosas a todas las mujeres que compitan ahora. La sucesión repite el diseño que falló. El proyecto de convocatoria prevé un comité técnico de cinco personas.

Tres serán nombradas por la Junta de Coordinación Política y dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Este comité entregará una quinteta de mujeres. La Cámara deberá elegir por dos tercios y, si no lo logra, habrá insaculación entre las cinco.

Si tampoco eso ocurre en plazo, la quinteta se remitirá a la Suprema Corte. La Corte sorteará en sesión pública. Quien resulte ocupará el cargo hasta abril de 2032. El proceso electoral de 2027 ya inició desde el 10 de septiembre. Monreal calcula que todo estará resuelto entre el 6 y 7 de diciembre. Es el procedimiento que produjo a Taddei. La única novedad es que ahora se pedirá una manifestación de posibles conflictos de interés y de relaciones profesionales y de negocios.