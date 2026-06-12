Renuncia director del SATQ en Quintana Roo tras polémica por asistencia a finales de la NBA

Héctor Contreras Mercader, titular del Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo, presentó su renuncia después de que se cuestionara su asistencia a un partido de la NBA en Nueva York. El exfuncionario señaló que fue una actividad personal pagada con recursos propios y que su salida busca proteger la transparencia institucional.

El director general del Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo ( SATQ ), Héctor Contreras Mercader , presentó su renuncia al cargo tras la controversia generada por su asistencia a un partido de las Finales de la NBA en el Madison Square Garden de Nueva York.

La dimisión fue anunciada este jueves, minutos antes de que diera inicio la transmisión del partido inaugural de la Copa Mundial de Fútbol 2026, programada en seis sedes públicas de Quintana Roo, entre ellas Cancún. En su comunicado, el exfuncionario explicó que su decisión se fundamenta en los principios de transparencia y rendición de cuentas que guían la administración estatal.

Afirmó que su presencia en el evento deportivo fue una actividad estrictamente personal, ajena a sus funciones públicas, para la cual solicitó un permiso sin goce de sueldo y cubrió todos los gastos con recursos propios. Contreras Mercader reconoció que su salario, de aproximadamente 64 mil pesos mensuales, generó escepticismo sobre su capacidad para costear un boleto que supera los 400 mil pesos, pero insistió en que el viaje fue financiado con su dinero.

Su renuncia busca evitar que la controversia siga afectando el trabajo de la institución y distraer la labor gubernamental. Hasta el momento, el gobierno de Quintana Roo no ha anunciado quién asumirá la titularidad del SATQ de manera interina





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