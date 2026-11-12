Renuncia Piñeda Taddei tras bloqueo financiero de la UIF en Sonora

Luis Rogelio Piñeda Taddei renuncia a su cargo en Sonora tras ser incluido en la lista de bloqueo financiero de la UIF junto a su madre Guadalupe Taddei.

El miércoles 11 de noviembre, Luis Rogelio Piñeda Taddei dejó su puesto como secretario particular del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Esta decisión administrativa se produce inmediatamente después de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incluyera su nombre en la lista oficial de personas bloqueadas del sistema financiero mexicano. La salida del funcionario fue confirmada por Paloma Terán, vocera de la oficina del Gobierno de Sonora, quien detalló que la renuncia fue presentada durante la jornada de ese mismo día.

Mecanismo del bloqueo financiero de la UIF

La medida adoptada por las autoridades federales se enmarca en un acuerdo específico mediante el cual se ordenó el bloqueo de cuarenta personas y empresas vinculadas con proveedores electorales. Las autoridades identificaron operaciones financieras con elementos de riesgo que requieren una revisión exhaustiva para prevenir posibles ilícitos. Esta medida obliga a las instituciones financieras a inmovilizar las cuentas y los instrumentos financieros a nombre de las personas incluidas en el acuerdo de manera inmediata.

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Es fundamental aclarar que este bloqueo tiene un carácter estrictamente preventivo y administrativo. La UIF ha especificado que esta acción no representa una determinación definitiva de responsabilidad legal ni acredita la comisión de algún delito con certeza. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó previamente que ya presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR). Este paso busca que se investiguen las posibles irregularidades y se determinen las responsabilidades correspondientes en el futuro proceso judicial.

Conexiones familiares y perfil de los bloqueados

En la lista de cuarenta afectados figuran nombres de alto perfil político, incluyendo a Guadalupe Taddei Zavala, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), y a su hermano, Humberto Taddei Zavala. Junto a ellos, ocho exfuncionarios del INE que ocuparon distintos cargos durante la gestión de la exconsejera presidenta también aparecen en el listado de la UIF. Estas conexiones directas explican la rápida reacción política y administrativa por parte del gobierno estatal de Sonora ante la situación.

Luis Rogelio Piñeda Taddei se incorporó a la administración de Alfonso Durazo en enero de 2025. Inicialmente fue designado titular de la Consejería Jurídica del Gobierno de Sonora, un cargo que le otorgaba responsabilidades legales clave dentro de la estructura estatal. Posteriormente, en agosto de ese mismo año, su posición cambió cuando pasó a ocupar la Secretaría Particular del mandatario estatal, una de las posiciones de mayor confianza y cercanía política dentro de la administración.

Posiciones oficiales y próximos pasos legales

Ante la controversia generada, el gobernador Alfonso Durazo había defendido públicamente la permanencia de Piñeda Taddei en su puesto. El pasado 30 de octubre, Durazo aseguró que la incorporación del funcionario no respondió a una recomendación de su madre, Guadalupe Taddei, sino exclusivamente a su preparación y experiencia profesional demostrada. No obstante, la aparición de su nombre en la lista de la UIF ha forzado esta salida inmediata sin mayores detalles sobre las razones internas de la decisión.

Mientras tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) iniciará las investigaciones derivadas de la denuncia presentada por la Secretaría de Hacienda. Las autoridades esperan determinar si hubo un incumplimiento de las normas de transparencia financiera por parte de los proveedores electorales identificados. La situación sigue en desarrollo, y se espera que las autoridades federales proporcionen más información sobre el alcance de las investigaciones en las próximas semanas, manteniendo el estado de alerta en el sector político y financiero del país.