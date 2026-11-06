Renuncia Ricardo García Frausto: Tensiones en Apaseo el Alto y quejas de género

El subsecretario Ricardo García Frausto renuncia a su cargo en Guanajuato tras presiones de la presidenta de Apaseo el Alto, Monserrat Mendoza Cano, y múltiples denuncias.

El 9 de junio se produjo un encuentro clave entre Ricardo García Frausto, subsecretario para la Atención a las Personas de la Diversidad Sexual y de Género, y la presidenta municipal de Apaseo el Alto, Monserrat Mendoza Cano. Este encuentro tuvo como objetivo abordar el avance en la creación de la unidad de atención a la diversidad en su jurisdicción. Sin embargo, la interacción se tornó ríspida y marcó un punto de inflexión en la carrera del funcionario estatal.

Detrás de las fotografías institucionales publicadas aquel día, la situación escaló hasta convertirse en una de las gotas que colmaron el vaso para la permanencia de García Frausto. La inconformidad de la alcaldesa panista se formalizó rápidamente en una queja oficial que llegó al escritorio de Liz Esparza Frausto, secretaria de Derechos Humanos y jefa directa del subsecretario.

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En dicha denuncia, Monserrat Mendoza Cano señaló presuntos malos tratos por parte del funcionario estatal. Según los hechos, la presidenta municipal habría recibido amagos donde se advertía que, de no crear la unidad a la brevedad, el retraso -que actualmente afecta a alrededor de una veintena de municipios- sería exhibido públicamente en medios de comunicación.

Antecedentes de Conflictos Internos

La situación no se limitó a este único incidente. Desde el mes de mayo, ya se había difundido la existencia de crecientes inconformidades respecto a los tratos que Ricardo García Frausto mantenía con otros funcionarios de la propia administración estatal. Estas tensiones internas se sumaron a las disputas registradas en junio, específicamente en la relación que mantenía con la secretaria de Derechos Humanos, Liz Esparza Frausto.

Adicionalmente, la falta de atención a diversos colectivos también derivó en la formalización de quejas por parte de estos grupos. Aunque la creación de las unidades de atención es una obligación municipal y no exclusiva del subsecretario, el trabajo de promoción y sensibilización no puede sustentarse en presiones, malos tratos o amenazas de exhibición mediática.

Renuncia y Necesidad de Nuevos Recursos

Ante este contexto de señalamientos graves que hacían inviable su permanencia, el subsecretario Ricardo García Frausto formalizó hoy su renuncia al gobierno del estado. Esta salida parece ser una medida obligada dada la magnitud de las acusaciones recibidas. Ahora, el gobierno estatal deberá buscar un perfil capaz de acelerar el trabajo del área.

El nuevo enfoque necesariamente implicará mayores recursos económicos para evitar que la Subsecretaría termine convirtiéndose en un discurso de inclusión vacío, un cascarón sin sustancia práctica. La implementación efectiva de estas unidades requiere voluntad política real y financiamiento adecuado, más allá de declaraciones públicas.

Renovación del Comité Técnico Asesor

En paralelo a los cambios en el área de género, quedó integrado el Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares (Cotaprep) con el IEEG, presidido por Brenda Canchola Elizarraz. La convocatoria inicial tenía como propósito renovar al menos un integrante del comité, pero la evaluación resultó en la selección de los mismos cinco especialistas del proceso electoral pasado.

Entre los perfiles designados se encuentra Paula Isiordia Lachica, ingeniera industrial y de sistemas, doctora en ciencias sociales e investigadora nivel I del Sistema Nacional de Investigadores. También se mantuvo Lucina Morales Afanador, licenciada en informática y maestra en administración, con formación en evaluación de procesos y análisis de datos.

Jesús Longinos Guadalupe Nájera Trujillo, ingeniero en software y maestro en gestión tecnológica, repite en el cargo. Es hermano de Jesús Rodrigo Guadalupe Nájera Trujillo, quien fue titular de Comunicación en la Universidad de Guanajuato y participó en el allanamiento a Periódico Correo en 2023. Monserrat Olivos Fuentes, licenciada y doctora en derecho electoral, completa la lista junto a Norma Griselda Reyes Ávila, la participante más longeva desde 2018.

Denuncia Formal en Celaya

La pugna política en el municipio de Celaya ha escalado de lances cruzados y presuntas presiones a una denuncia formal. Gerardo Álvarez García, excoordinador de delegados, acusó al presidente municipal morenista, Juan Miguel Ramírez Sánchez, y a su hijo, Alejandro Ramírez Casillas, de presionarlo para entregar información personal de beneficiarios de apoyos municipales.

Aunque el alcalde defendió que el despido estaba sustentado en una presunta operación realizada por el funcionario a favor del secretario del Ayuntamiento con licencia, Daniel Nieto Martínez, el caso ha trascendido al ámbito legal. Este evento marca un paso hacia la formalización de las acusaciones en la vida política local de Guanajuato.