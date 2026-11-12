Renuncia Rogelio Piñeda Taddei como secretario particular de Alfonso Durazo

Rogelio Piñeda Taddei, hijo de Guadalupe Taddei, renuncia al cargo en el gobierno de Sonora tras su inclusión en la lista bloqueada de la UIF.

El hijo de la expresidenta del Instituto Nacional Electoral ( INE), Guadalupe Taddei Zavala, ha decidido renunciar a su puesto como secretario particular del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño. Esta salida se produce inmediatamente después de que se hiciera pública la información sobre la inclusión de su nombre en la Lista de Personas Bloqueadas del sistema financiero mexicano.

La decisión de Rogelio Piñeda Taddei confirma un escándalo político que involucra a varias figuras relacionadas con la administración electoral nacional y con el entorno familiar de la exconsejera presidenta. La exclusión de su nombre del sistema financiero representa un cambio drástico en su estatus profesional y público.

Also read Gobierno de México detalla estrategia para contrarrestar la polémica de Guadalupe Taddei en el INE

Inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas

El detonante directo de la renuncia es la publicación del acuerdo UIF/110/G/4141/2026, difundido por el periodista Arturo Ángel. Este documento detalla que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó los recursos financieros de un paquete que incluye 40 entidades, compuestas por 25 personas físicas y 15 empresas. La medida apunta a posibles irregularidades vinculadas con proveedores de servicios y materiales electorales.

Entre las 25 personas naturales sancionadas se encuentran varios integrantes del entorno familiar de Humberto Taddei Zavala y su propio hijo, Luis Rogelio Piñeda Taddei. La UIF ha identificado vínculos entre estos individuos y sociedades mercantiles relacionadas con proveedores del organismo electoral, lo que ha generado una presunta conexión con prácticas irregulares.

Trayectoria y Defensa del Gobernador

Antes de su partida, Rogelio Piñeda permaneció aproximadamente 15 meses ocupando el cargo de secretario particular. Su designación inicial se remonta al 1 de agosto del año pasado, fecha en la que asumió la secretaría hasta este miércoles. Previamente, en enero de 2025, fue nombrado director general de Enlace Legislativo, Municipal e Institucional, cargo que ostentó durante un periodo corto.

El gobernador Alfonso Durazo había defendido con firmeza la permanencia de Piñeda en su gabinete durante una conferencia de prensa semanal. Durazo sostuvo que la selección obedecía exclusivamente a la experiencia y trayectoria del funcionario como asesor en el Congreso. El mandatario declaró explícitamente que Rogelio no llegó a su gobierno por una recomendación de Guadalupe Taddei, asegurando que nunca le preguntó a la expresidenta del INE por su hijo.

Contexto del Escándalo Electoral

El contexto de esta crisis se enmarca en los cuestionamientos que rodearon la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE, ocurrida el 26 de octubre de 2026. Esta baja se dio en medio de acusaciones de conflictos de interés y posibles vínculos indebidos con proveedores del instituto. La estructura de poder dentro de la institución electoral estuvo bajo escrutinio por estas conexiones familiares y empresariales.

El escándalo ha expuesto las redes de influencia que operan dentro del partido Morena, del cual Alfonso Durazo también ejerce como presidente. La inclusión de familiares de exfuncionarios electorales en listas de bloqueos financieros sugiere una compleja trama que conecta el sector público, los contratos estatales y las decisiones de organismos reguladores como la UIF, marcando un punto de inflexión en la gestión actual del estado.