Renuncia Todd Lyons al frente de ICE en medio de controversias migratorias

Todd Lyons, director interino de ICE, dimite tras una gestión marcada por la intensificación de deportaciones y un debate polarizado sobre políticas migratorias, fallecimientos bajo custodia y acciones de la agencia.

Todd Lyons , quien asumió la dirección interina del Servicio de In migración y Control de Aduanas de Estados Unidos ( ICE ) el 9 de marzo de 2025 bajo el nombramiento de Kristi Noem, ha presentado su renuncia. Su gestión se centró en la priorización y aceleración de las deportaciones de migrantes en situación irregular.

Durante su liderazgo, Lyons se encontró en el medio de un intenso debate, enfrentando críticas por parte de sectores conservadores que demandaban medidas migratorias más estrictas, incluyendo un aumento en las detenciones y deportaciones. Paralelamente, las organizaciones progresistas y civiles cuestionaron las condiciones de detención, el impacto humanitario de las deportaciones y el papel de ICE en las comunidades migrantes. Se observó una reducción en la discrecionalidad de los procesos bajo su mandato. Las circunstancias de su salida se tornaron más evidentes horas antes de que se conociera su renuncia, cuando Lyons compareció ante una subcomisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes. En esta audiencia, los legisladores interrogaron al director interino sobre el número alarmante de fallecimientos de migrantes bajo custodia de ICE, cifra que ha alcanzado alrededor de medio centenar en lo que va del año, según datos oficiales. También se abordaron los planes futuros de la agencia respecto al espacio de detención y otras cuestiones operativas. La administración de Lyons estuvo marcada por redadas masivas ordenadas por la entonces Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Estos operativos generaron reportes de múltiples violaciones por parte de organizaciones de derechos humanos. Un incidente particularmente trágico ocurrió en enero, cuando dos ciudadanos estadounidenses perdieron la vida tras ser disparados por agentes migratorios en Minneapolis. La renuncia de Lyons deja un vacío en la dirección de ICE, una agencia que, desde la administración de Barack Obama (2009-2017), no ha tenido un director confirmado por el Senado, operando en su mayoría con directores interinos o designados sin el mismo nivel de escrutinio legislativo. La continuidad de la política migratoria y la estrategia de ICE en medio de estas turbulencias políticas y sociales permanecen como puntos clave a observar en los próximos meses, mientras se busca un reemplazo o se mantiene la estructura interina





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