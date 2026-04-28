Reparto de Utilidades 2026: Fechas, Derechos y Dónde Denunciar en Guanajuato

Conoce las fechas límite para recibir el reparto de utilidades en 2026, quiénes tienen derecho a este beneficio y cómo presentar una queja ante PROFEDET en Guanajuato si no recibes tu pago.

El reparto de utilidades del 2026 en Guanajuato , y en todo México, comenzará oficialmente el 1 de mayo, con un plazo máximo de entrega de un mes.

Este derecho laboral fundamental, establecido en la Ley Federal del Trabajo, aplica a todas las personas trabajadoras que hayan laborado al menos 60 días durante el año fiscal anterior en empresas con utilidades netas declaradas. La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) recomienda a los trabajadores revisar diligentemente el cumplimiento de este pago en tiempo y forma.

En caso de incumplimiento por parte de los empleadores, los trabajadores tienen el derecho de presentar una queja formal ante PROFEDET para hacer valer sus derechos. El periodo para recibir las utilidades en 2026 es del 1 al 30 de mayo directamente en la empresa, o del 1 al 29 de junio con el patrón en Guanajuato.

Es crucial que los trabajadores estén informados sobre sus derechos y los plazos establecidos para evitar perder la oportunidad de recibir esta importante prestación. Para aquellos trabajadores que hayan cumplido con el requisito de haber laborado al menos 60 días durante el año fiscal anterior en una empresa que haya generado ganancias superiores a $300 mil pesos, la Ley Federal del Trabajo garantiza su derecho a exigir el reparto de utilidades.

Si este derecho no es respetado, los trabajadores tienen un plazo de un año para presentar una queja ante PROFEDET. En Guanajuato, PROFEDET cuenta con dos centros de atención para brindar asesoría y apoyo a los trabajadores: uno ubicado en León, en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y otro en Guanajuato Capital, en Caminero 2-1er Piso, Burocrata.

La asesoría ofrecida por PROFEDET es completamente gratuita, lo que facilita el acceso a la justicia laboral para todos los trabajadores. Además de la atención presencial, PROFEDET ofrece diversos medios de comunicación para el seguimiento virtual de este derecho, incluyendo números de teléfono, líneas del Gobierno de México y correos electrónicos.

Es importante destacar que tienen derecho al pago de utilidades no solo los trabajadores activos, sino también aquellos que ya no laboran en la empresa, siempre y cuando hayan cumplido con el requisito de haber trabajado al menos 60 días durante el año 2025. Esto incluye a personas con incapacidad temporal, madres con licencia de maternidad y padres con solicitud de permiso por paternidad.

El trámite para reclamar el reparto de utilidades se realiza principalmente ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs, ya sea por correo electrónico o vía telefónica en el mismo horario. La PROFEDET se compromete a garantizar el cumplimiento de este derecho laboral, brindando asesoría gratuita y facilitando los mecanismos de denuncia para proteger los intereses de los trabajadores en Guanajuato y en todo el país.

La transparencia y el acceso a la información son pilares fundamentales para asegurar que todos los trabajadores puedan ejercer plenamente sus derechos laborales





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