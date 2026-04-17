Reparto de Utilidades en México: ¿Quiénes se benefician más y cómo se calcula?

A partir del 1 de abril, las empresas en México iniciaron el reparto de utilidades, conocido como PTU. Descubre qué sectores lideran en beneficios económicos, quiénes tienen derecho a este pago y el método de cálculo establecido por la ley.

A partir del pasado 1 de abril, las empresas en territorio mexicano han dado inicio al tan esperado reparto de utilidades , formalmente conocido como la Participación de los Trabajadores en las Utilidades ( PTU ). Este ingreso adicional ha generado un considerable interés y, a su vez, una serie de interrogantes sobre quiénes serán los afortunados en recibir este beneficio económico y, sobre todo, cuáles sectores laborales serán los que obtengan las mayores ganancias.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha informado que el periodo de pago se extenderá hasta el último día hábil del mes de junio. Sin embargo, es importante señalar que no todos los sectores productivos gozarán de los mismos beneficios. Las utilidades, por su propia naturaleza, dependen directamente de las ganancias netas obtenidas por una empresa, una vez que se han deducido rigurosamente los gastos de operación, los impuestos correspondientes y los costos inherentes a la producción. Este proceso de cálculo, aunque claro en su objetivo, puede resultar en disparidades significativas entre diferentes industrias, reflejando las dinámicas económicas y las rentabilidades específicas de cada una. La volatilidad del entorno económico global, las presiones inflacionarias y los niveles de endeudamiento en diversos mercados, influyen directamente en la capacidad de las empresas para generar utilidades que puedan ser distribuidas entre sus empleados, haciendo que la PTU sea un indicador sensible del desempeño financiero de cada sector. Las empresas que logran maximizar su rentabilidad operativa y minimizar sus costos son las que, naturalmente, están en una mejor posición para ofrecer sumas más sustanciales a sus trabajadores. Por ello, la atención se centra en aquellos sectores que consistentemente demuestran una mayor capacidad de generación de ganancias, así como en aquellos que, a pesar de los desafíos económicos, han logrado mantener o incrementar su rentabilidad. Según datos recopilados por la plataforma Worky, se ha observado que los sectores de marketing y salud se perfilan como los líderes en cuanto a los montos más elevados de PTU a distribuirse en el presente ejercicio fiscal. Estos resultados contrastan con otras áreas que, si bien reciben este beneficio, enfrentan ganancias que pueden ser más volátiles, influenciadas por el delicado equilibrio del actual panorama económico global y las crisis derivadas de factores como la inflación persistente y el endeudamiento generalizado. Para ser más específicos, las estimaciones indican que el sector de marketing podría alcanzar hasta 80 mil pesos por trabajador en concepto de utilidades. Le sigue de cerca el sector de servicios médicos y salud, con un promedio estimado de 79 mil pesos. En un escalón inferior, pero aún significativos, se encuentran la logística y la manufactura, con expectativas de hasta 38 mil pesos, y el comercio internacional, que se situaría en alrededor de 36 mil pesos. Estas cifras, si bien son proyecciones y pueden variar considerablemente de una empresa a otra, ofrecen un panorama claro de las tendencias actuales en el reparto de utilidades. Es fundamental recordar que el derecho a recibir la PTU está consagrado en la Constitución Mexicana. Para ser elegible, un trabajador debe haber laborado en la empresa por un mínimo de 60 días durante el año fiscal correspondiente. Sin embargo, la ley establece exclusiones claras: directores, administradores, gerentes generales, así como socios y accionistas de las empresas, no son elegibles para recibir este beneficio, ya que se considera que su participación en las ganancias se materializa a través de otros mecanismos. Adicionalmente, existen ciertas condiciones que exentan a algunas empresas del reparto de utilidades. Las empresas de reciente creación que se encuentren en su primer año de operaciones, aquellas dedicadas a la elaboración de productos intrínsecamente novedosos, las compañías del sector extractivo durante su fase de exploración, y las instituciones de asistencia privada debidamente reconocidas por la ley, no están obligadas a repartir utilidades. Asimismo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), las instituciones públicas descentralizadas y las empresas que registren ingresos anuales inferiores a 300 mil pesos, también quedan exentas de esta obligación legal. El cálculo del reparto de utilidades es un proceso que se rige por una fórmula establecida, diseñada para ser equitativa y transparente. De acuerdo con los lineamientos de la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, la base para el reparto es el 10 por ciento de las utilidades netas obtenidas por la compañía. Una vez determinado este monto, la utilidad se divide en dos partes fundamentales. La primera mitad se distribuye de manera equitativa entre todos los trabajadores que cumplen con los requisitos, y su asignación se basa en el número de días que cada empleado laboró durante el año fiscal, sin importar el monto de su salario. Esto significa que un trabajador con más días de antigüedad tendrá una porción mayor de esta primera mitad. La segunda mitad, en cambio, se reparte en proporción directa al monto de los salarios que cada trabajador devengó por el trabajo prestado a lo largo del año. En este caso, quienes perciben salarios más altos recibirán una mayor proporción de esta segunda parte del reparto. Es crucial destacar que, para efectos de este cálculo, no se tomarán en cuenta gratificaciones, percepciones extraordinarias o sumas que el trabajador haya recibido por concepto de trabajos extraordinarios realizados durante el año. El objetivo es repartir las utilidades generadas por la operación regular de la empresa. Finalmente, en lo que respecta a la tributación de las utilidades recibidas, estas causarán impuestos únicamente si la cantidad percibida excede el equivalente a 15 días del salario mínimo vigente. Esto representa un alivio fiscal para los trabajadores que reciben cantidades menores, asegurando que la mayor parte de este ingreso extra se destine a mejorar su poder adquisitivo y bienestar familiar. Este esquema busca equilibrar la recompensa por el esfuerzo laboral con la capacidad contributiva de los trabajadores y las obligaciones fiscales del país





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