Repatriación de Mexicanos desde EE.UU. Registra Mínimos Históricos Bajo Nueva Política Migratoria

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que desde el 20 de enero de 2025 se han repatriado 203.685 mexicanos desde Estados Unidos, coincidiendo con el endurecimiento de la política migratoria. El programa ‘México te abraza’ ha logrado una reducción del 87% en las expulsiones, con la mayoría por vía terrestre. Se destacan los ocho centros de atención distribuidos en el país para recibir a los connacionales.

A partir del 20 de enero de 2025, se ha documentado el retorno forzado de 203.685 ciudadanos mexicanos a su país de origen, según declaraciones de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Durante una conferencia de prensa presidencial, la funcionaria detalló las cifras correspondientes a la repatriación de mexicanos provenientes de Estados Unidos .

Esta fecha específica, el 20 de enero de 2025, marca un punto de inflexión, coincidiendo con el regreso del expresidente Donald Trump a la Casa Blanca y la subsecuente implementación de políticas migratorias más restrictivas y endurecidas por parte de su administración. La Estrategia Nacional de Repatriación, denominada ‘México te abraza’, ha sido el marco bajo el cual se han gestionado estas expulsiones.

Dentro del total de 203.685 repatriaciones, la secretaria Rodríguez especificó que 164.444 se efectuaron a través de la vía terrestre, un método que implica cruzar la frontera por tierra. En contraste, 39.241 expulsiones se realizaron por vía aérea, lo que sugiere traslados directos en avión. La funcionaria subrayó una disminución significativa en las repatriaciones, asegurando que estas se han reducido en un 87 por ciento desde el inicio de la presente administración.

Esta notable reducción fue celebrada por la secretaria, quien expresó su satisfacción con los resultados obtenidos hasta la fecha. 'Es bajo el número todavía de personas que están siendo repartidas. Entonces, estamos muy contentos con ‘México te abraza’', declaró, resaltando la efectividad del programa implementado.

Para dar respuesta a la llegada de connacionales repatriados, México ha establecido una red de ocho centros de atención distribuidos estratégicamente en estados fronterizos y del sur del país. Estos centros se ubican en Baja California, Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, Tabasco y Chiapas, cubriendo así diversas rutas de retorno. Cada uno de estos centros está diseñado para ofrecer un espacio seguro y de acogida, contando con una capacidad individual para albergar a 200 personas. Esta infraestructura busca garantizar una atención digna y oportuna a quienes regresan.

A nivel nacional, la recepción diaria de connacionales repatriados fluctúa entre 300 y 350 personas, lo que evidencia un flujo constante, aunque menor en comparación con periodos anteriores. El día anterior a la conferencia, se registró la llegada de 262 mexicanos, una cifra que se alinea con el promedio diario reportado.

La estrategia ‘México te abraza’ no solo se enfoca en la logística de recepción, sino que también busca brindar apoyo integral a los repatriados, facilitando su reintegración social y económica en México.





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