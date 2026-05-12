Reportaje El Universal acusa a hijos de AMLO de recibir dinero del crimen organizado y vínculos con grupos de Sinaloa

Este reporte del medio de comunicación El Universal acusa a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador de haber recibido dinero del crimen organizado y de mantener vínculos con grupos relacionados con Sinaloa.

Un reportaje del medio de comunicación El Universal acusa a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador de haber recibido dinero del crimen organizado y de mantener vínculos con grupos relacionados con Sinaloa .

La Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que se hacen acusaciones sin presentar fuentes claras sobre familiares del fundador de Morena: 'Invenciones del presidente López Obrador. Ayer El Universal sacó unas cosas. La verdad, sin ninguna fuente de los hijos del presidente López Obrador





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