Reportan múltiples accidentes y cierres en carreteras de México; autoridades piden precaución

Capufe reporta varios accidentes y condiciones climáticas adversas en autopistas del país, incluyendo cierres parciales y totales. Se recomienda consultar cuentas oficiales y extremar precauciones al conducir.

La circulación en diversas autopistas de México se ha visto afectada este día debido a una serie de accidentes, condiciones climáticas adversas y manifestaciones que han provocado cierres parciales y totales en varios tramos.

Caminos y Puentes Federales (Capufe) reportó que las principales afectaciones se deben a siniestros viales, por lo que exhortó a los automovilistas a tomar precauciones antes de salir a carretera, consultar las cuentas oficiales en redes sociales de la Guardia Nacional (@GN_Carreteras) y de Capufe (@CAPUFE) para mantenerse informados sobre el estado de las vías. Entre los incidentes más relevantes se encuentra un choque múltiple por alcance en la autopista Querétaro-Irapuato, en el kilómetro 77 con dirección a Irapuato, donde un autobús, un tractocamión y varios vehículos particulares se vieron involucrados, provocando el cierre total de la circulación.

Asimismo, en la autopista México-Cuernavaca, en el kilómetro 63 con dirección a Cuernavaca, se registró un choque contra el muro central y la volcadura de un automóvil, lo que generó reducción de carriles y tránsito lento en la zona. Otro accidente similar ocurrió en el kilómetro 51 de la misma autopista, con dirección a Cuernavaca, donde un choque por alcance obligó al cierre parcial de la vía.

En otras rutas, como la autopista Cuernavaca-Acapulco, se reportaron condiciones climáticas adversas, específicamente neblina densa a la altura de la Plaza de Cobro Emiliano Zapata, por lo que las autoridades recomendaron encender las luces, disminuir la velocidad y manejar con extrema precaución. De igual forma, en la autopista Salina Cruz-La Ventosa se registró lluvia en las inmediaciones de la Plaza de Cobro Ixtepec, lo que incrementa el riesgo de accidentes.

Por otro lado, se logró restablecer la circulación en varios tramos que habían sido afectados por incidentes previos: en la autopista Isla-Acayucan, en el kilómetro 176 con dirección a Isla, y en la autopista La Pera-Cuautla, en el kilómetro 0 con dirección a Cuautla, tras la atención de los siniestros correspondientes. Además, se reporta una reducción de carriles en la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque, en el kilómetro 29 con dirección a Nuevo Teapa, debido a un choque de costado, mientras que en la autopista Córdoba-Veracruz, en el kilómetro 17 con dirección a Veracruz, continúa la reducción por la atención de un tractocamión con falla mecánica.

En contraste, se restableció la circulación en ambos sentidos de la autopista Cuauhtémoc-Osiris, en el kilómetro 84, y en la autopista Córdoba-Veracruz, en el kilómetro 86 con dirección a Veracruz, luego de que los equipos de emergencia atendieran los incidentes. Las autoridades reiteran el llamado a la prudencia, respetar los límites de velocidad y mantener la distancia de seguridad para evitar más percances.

Se recomienda a los conductores planificar sus viajes con anticipación y estar atentos a los comunicados oficiales para conocer las condiciones actualizadas de las carreteras





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