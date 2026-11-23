Monitoreo en tiempo real de la Guardia Nacional y Capufe sobre cierres viales, accidentes y bloqueos en autopistas clave como Puebla-Acatzingo y Tehuacán-Oaxaca el 15 de mayo de 2024.

Los conductores que transitan por las carreteras de México el 15 de mayo de 2024 deben mantener una vigilancia extrema ante la alta probabilidad de incidentes y bloqueos. Las autoridades de la Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales ( Capufe) han emitido alertas sobre accidentes diarios y obstrucciones causadas por manifestantes en diversas regiones del país.

La presencia de deslaves y la atención a siniestros viales están generando reducciones de carriles y cierres totales en puntos estratégicos. Es fundamental que los viajeros anticipen contratiempos y consulten el estado actualizado de las vías para evitar demoras significativas o situaciones de riesgo durante sus trayectos en esta jornada.

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Detalles de Cierres en Puebla y Acatzingo

La autopista Puebla-Acatzingo, específicamente en el kilómetro 130 con dirección hacia Acatzingo, continúa operando con una reducción de carriles debido a la atención de un accidente grave. El reporte, actualizado a las 02:54 horas, indica que el incidente involucró a una persona atropellada, lo que ha requerido la intervención constante de los equipos de respuesta vial. Este mismo tramo registró una reducción de carriles a las 00:35 horas por la misma causa, lo que sugiere que las labores de limpieza y atención médica o forense pueden estar prolongándose. Los conductores que se dirijan a esta zona deben preparar rutas alternativas o reducir su velocidad considerablemente para garantizar su seguridad.

Situación Crítica en La Tinaja e Isla

En la autopista La Tinaja-Isla, el kilómetro 47 con dirección a La Tinaja ha experimentado cierres de circulación intermitentes y totales durante la madrugada. A las 01:58 horas, el tráfico se detuvo completamente por maniobras para el retiro de una unidad siniestrada, y aunque hubo una reapertura a las 01:18 horas, el cierre se mantuvo o reanudó posteriormente hasta al menos las 01:04 horas.

Las labores para retirar un tractocamión que salió del camino continúan siendo un factor determinante en la congestión vehicular. La situación en este tramo ha oscilado entre la circulación normal y el cierre total, lo que exige a los conductores estar atentos a los informes en tiempo real de las autoridades competentes para evitar quedar atrapados en el embotellamiento.

Impacto en Tehuacán y Oaxaca

La autopista Tehuacán-Oaxaca presenta afectaciones en múltiples puntos, destacando el kilómetro 207 y el kilómetro 95. En el tramo 207, la carga vehicular fue registrada a las 01:36 horas en ambos sentidos tras la atención de un accidente, y a las 00:24 horas la circulación se restableció de manera intermitente mientras continuaban las labores de limpieza.

Paralelamente, el kilómetro 95 de esta misma autopista mantuvo un cierre de circulación en ambos sentidos a las 00:27 horas por trabajos de limpieza. Sin embargo, las condiciones mejoraron progresivamente, ya que a las 00:50 horas se reportó el restablecimiento de la circulación y operación normal en este tramo específico, ofreciendo una vía más despejada para los viajeros que transitan entre estas dos entidades.

Otros Tramos y Restablecimiento de Flujo

En la autopista Las Choapas-Ocozocoautla, el kilómetro 191 reportó un restablecimiento de circulación intermitente en ambos sentidos a las 01:12 horas. Las labores de limpieza tras un accidente reciente continúan activas, lo que implica que la velocidad recomendada debe ser baja para los vehículos que utilicen esta vía en la madrugada del 15 de mayo.

Otros tramos han mostrado una recuperación más rápida del tráfico normal. La autopista Acatzingo-Ciudad Mendoza, en el kilómetro 240 con dirección a Ciudad Mendoza, restableció su circulación a las 01:02 horas, operando con normalidad completa. Asimismo, el tramo La Pera-Cuautla, kilómetro 33 con dirección a Cuautla, se liberó de restricciones a las 00:38 horas, facilitando el tránsito en esa región del sur del país.